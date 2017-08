V Hluboké nad Vltavou vzniklo jedinečné workoutové hřiště. Zacvičí si na něm vozíčkáři

před 1 hodinou

Do vývojářského týmu patřili sportovně aktivní vozíčkáři. Někteří z nich předvedli příchozím možné využití prvků nového hřiště. | Foto: Ivan Nestával

Ke sportovištím v Hluboké nad Vltavou u Českých Budějovic přibylo další. V tamním Sportovně relaxačním areálu bylo otevřeno workoutové hřiště, na kterém mohou svou fyzickou kondici zlepšovat i handicapovaní. „Stále nám jde hlavně o informovanost veřejnosti a motivaci pro neaktivní vozíčkáře,“ říká autor projektu Ivan Nestával starší.

Hluboká nad Vltavou - Nejen v Česku se v posledních několika letech rozmohla workoutová hřiště. Pro někoho mohou být cviky prováděné nadšenými svalovci nepochopitelné.

"Sám jsem zkusil udělat několik shybů a bylo to opravdu těžké. Některé cvičící jsem jen nevěřícně pozoroval," prozrazuje Ivan Nestával starší své dojmy z otevírací akce workout parku v Hluboké, na jehož založení se podílel. Jeho počin je však výjimečný tím, že velkou část vybavení sportoviště mohou využívat i vozíčkáři. To hřiště dělá možná i celoevropsky jedinečným.

Vybavení parku vyvíjeli a testovali vozíčkáři



Venkovní posilovna na jihu Čech vyrostla v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ Feel the freedom of the water, který si klade za cíl vytvářet nebo upravovat sportovní vybavení, aby bylo vhodné i pro vozíčkáře.

"Domluvili jsme se s majitelem areálu Davidem Štastným a začali park vyvíjet. Upravili jsme některé stávající prvky workoutových hřišť a vytvořili i několik nových," přibližuje Nestával, jehož syn, také Ivan, je vozíčkářem od devíti let a svému otci pomáhá ve vytváření lepších podmínek pro vozíčkáře.

"Na otevírací akci jsme příchozím ukázali, jak různě může vozíčkář cvičit," říká Ivan mladší. "Workout je pro mě skvělý doplněk a zábava. Na novém hřišti mohu posilovat na čerstvém vzduchu vedle svých kamarádů. Na to se těším."

Ivan Nestával mladší je aktivním sportovcem - hraje florbal za mistrovský tým budějovických Štírů. Dalšími členy týmu, kteří testovali a pomáhali s vývojem hřiště, byli basketbalista a florbalista Miroslav Šperk, florbalista Zbyněk Sýkora a florbalista a sledge hokejista Zdeněk Krupička.

Celý prostor mohou využívat i nehandicapovaní cvičící. Pro vozíčkáře jsou poté uzpůsobeny dvě třetiny překážek. Hřiště disponuje prvky jak pro aktivní sportovce vozíčkáře, tak pro začátečníky. Na bradlech a hrazdách tedy mohou svou kreativitu testovat nehandicapovaní a handicapovaní bok po boku.

Bourání předsudků a motivace

Nestával starší zdůraznil také hlavní myšlenku nejen parku, ale všech svých aktivit spojených se zpřístupňováním různých lokalit pro vozíčkáře.

"Sledujeme tím v první řadě odstraňování předsudků o vozíčkářích, kteří jsou mnohými vnímáni jako nesoběstační lidé. Bude skvělé, pokud někdo po sledování posilujícího vozíčkáře změní svůj názor," zamýšlí se.

V neposlední řadě může sportoviště vyslat motivační signál pro další handicapované. "Pokud se neaktivní vozíčkáři doslechnou o lidech, kteří se stejným handicapem posilují, možná je to přivede k jednomu ze sportů. Doufám, že motivujeme co nejvíce lidí," uzavírá Ivan Nestával starší.