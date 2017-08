Handicapovaný basketbalista Michal Poláček: Na sportu je nejlepší skvělá parta lidí

před 27 minutami

Handicapovaný basketbalista Michal Poláček doufá, že si na podzim bude moci díky pomoci dárců pořídit nový sportovní vozík. A dobývat s ním další úspěchy.

Pardubice - Michal Poláček, hráč nejúspěšnějšího českého klubu Wheelchair Basketball Studánka Pardubice nastoupil za české barvy na nedávno skončeném mistrovství Evropy skupiny C v Brně, kde domácí výběr získal stříbro a vybojoval postup do skupiny B. Poláček se basketbalu věnuje již sedm let a díky projektu Každý koš pomáhá si bude moci pořídit nový sportovní vozík.

Poláček se narodil ve Šternberku na Olomoucku, ale jeho zájem o basketbal ho nakonec zavál do východočeských Pardubic.

"Po úraze jsem byl v rehabilitačním ústavu v Kladrubech a jednou tam zrovna kluci z Pardubic předváděli basketbal na vozíku, což mě zaujalo. Tak jsem si to pak přijel vyzkoušet na tréninky, kde mě to už úplně chytlo a zjistil jsem, že to je to, co chci dělat. Basket v Pardubicích byl jedním z důvodů, proč jsem se v roce 2010 rozhodl, že se tam přestěhuju," říká Michal, který od té doby hraje za tým WBS Pardubice, tomu se letos podařilo mimo jiné vyhrát Středoevropský pohár, zahrát si finále Rakouské ligy a prosadit se v prestižní Eurolize.

Sám Poláček má i osobní zkušenosti s basketbalem vozíčkářů na evropské úrovni, a to po angažmá v německé Bundeslize, kde odehrál sezonu a půl za tým BSC Rollers Zwickau.

"Považuji to asi za vrchol mé dosavadní sportovní kariéry. Basketbal vozíčkářů evropských ligových týmů je úplně na jiné úrovni než u nás. Tam jsou všichni profíci, trénuje se tam 6x týdně, což v našich podmínkách není vůbec možné, což je škoda." Michal Poláček se do Zwickau dostal po šampionátu v Anglii v roce 2015 na pozvání tehdejšího trenéra Rostislava Pohlmanna, který ve stejném týmu hraje již 17 let. "Taková nabídka se neodmítá. Kdyby zase přišla nějaká podobná nabídka, tak bych neváhal."

Michal Poláček je součástí národního týmu tři roky a domácí evropský šampionát v Brně, který skončil stříbrem, si pochvaloval.

"Užil jsem si to nadmíru, protože mi dal trenér velké množství prostoru si zahrát, takže pro mě to byl velký zážitek, ani jsem to nečekal. Jen mě trochu mrzelo, že to nebylo to první místo, postup do skupiny B byla naše priorita, ale to první místo, to by byla ještě třešnička na dortu. Nejlepší na tom však stejně bylo to, že jsme mohli vystoupit před domácím publikem, které nás vždycky skvěle podpoří."

Kromě basketbalu se Poláček věnuje také jízdě na handbiku, před třemi měsíci začal s atletikou, konkrétně s hodem oštěpem, diskem a vrhem koulí. "Chtěl jsem zkusit něco nového a mám to tady kousek od domu (pardubický oddíl Atletika bez bariér). Akorát mě mrzí, že jsem s tím nezačal dříve. Atletika je dobrá i pro moji hlavní disciplínu basketbal, díky ní lze získávat větší sílu do hry, ty pohyby jsou v obou sportech vlastně docela podobné," prozrazuje Poláček.

Na nový vozík mu přispívají dárci

"Na sportu obecně mě nejvíce baví především ta skvělá parta lidí, rád se s nimi scházím a mrzí mě, když soustředění nebo turnaj skončí, vždycky to tak rychle uteče," dodává Poláček, který se letos díky dobročinného projektu Každý koš pomáhá dočká nového sportovního vozíku, který mu pomůže zlepšit jeho hru.

Každý koš pomáhá DMS TRV POMOCKOSEM 30, DMS TRV POMOCKOSEM 60 DMS TRV POMOCKOSEM 90 na číslo 87 777 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč/za měsíc, příjemce pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč/ za měsíc, více na www.darcovskasma.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha Přispět můžete i libovolnou částkou na konto č. 43-3823670287/0100 http://kazdykospomaha.cz/sbirka-na-vozik-pro-handicapovaneho-basketbalistu-michala-polacka/#more-304

Projekt Každý koš pomáhá pod záštitou manželů Petry a Jakuba Bažantových, České televize a Fóru dárců již od roku 2007 spolupracuje s Českou basketbalovou federací, s ligovými kluby i s týmy a jedinci v menších městech a basketbalem pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Díky DMS sbírce mohou lidé až do podzimu pomoci Michalovi získat jeho vysněný sportovní vozík.

"Pokud se vše povede, tak mi vozík bude dělat česká firma, která se specializuje na výrobu vozíků přesně na míru. Těším se na něj, protože ti kluci, co tam pracují, mají vlastní zkušenosti se sportem handicapovaných, takže vědí, co můžu potřebovat pro zlepšení své herní kvality. Je super, že je to česká firma, zahraniční firmy jsou dvakrát tak drahý a podle mě i slabší kvality." Michal Poláček doufám, že s novým vozíkem se ještě zlepší v basketbalu a bude se mu moci naplno věnovat.