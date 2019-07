Proč začít s parahokejem? Šance žít lepší život, vzkazuje handicapovaným trenér Bříza

před 45 minutami

Na soupisce současného reprezentačního áčka se již delší dobu objevují hráči, kteří sice svou kvalitou stále snesou ta nejpřísnější měřítka světového parahokeje, ale věkem už nejsou tak perspektivní. Vedení českého parahokeje se proto rozhodlo vytvořit koncepční náborový plán, jehož cílem bude přesvědčit a následně zapojit potenciální zájemce do tohoto sportu.

Snaha o zapojení nováčků dosud probíhala zejména formou spolupráce s rehabilitačními centry, což jsme medializovali hlavně díky úspěšnému mistrovství světa v Ostravě," přiznává reprezentační trenér Bříza. Oficiální nábor, jenž bude zahájen 1. září, by měl Česku zajistit úspěchy na mezinárodní scéně i v příštích letech.

"Budou probíhat jednodenní i vícedenní kempy ve všech koutech republiky. Ty vícedenní se uskuteční souběžně se soustředěními reprezentačního áčka, aby si možní zájemci mohli s reprezentanty popovídat, zjistit, co a jak funguje, a nasáli atmosféru, která v týmu panuje," říká Jiří Bříza.

Pokud poté u hráčů zájem přetrvává, jsou přesunuti do nejbližšího klubu. "I poté se hráčům snažíme pomoci i finančně, například poskytnutím výstroje nebo saní," prozrazuje Bříza a jedním dechem dodává, že hlavní je touha po hře: "Nebudeme nikoho nutit, jen kvůli tomu, že má vhodný handicap pro para hokej, důležité je, aby byl především vidět počáteční emoční zájem."

Pochvaluje si také ochotu svých reprezentačních svěřenců: "Zejména ti nejzkušenější jako Michal Vápenka, Míra Hrbek nebo Tomáš Kvoch si uvědomují, že mají velkou odpovědnost v tom, jakým směrem se český para hokej bude ubírat a v náborech se rádi angažují".

Jednou z možných, ale zároveň překonatelných, překážek mohou být problémy s ovládáním speciálních saní určených pro bruslení. Při učení totiž podle kouče záleží na více faktorech: "Samozřejmě záleží, jaký handicap hráči mají a také na tom, jestli před úrazem nějaký sport dělali a mají díky tomu dostatečně vyvinutý stabilizační systém, proto to některým hráčům trvá déle a jiní zase bruslí už po pár hodinách trénování," vysvětluje úspěšný stratég a zároveň ujišťuje, že si může každý bruslení před nástupem do klubu nejdříve natrénovat: "Na každý kemp vozíme univerzální saně, aby lidé měli ihned možnost si je vyzkoušet a zjistit, jak se ovládají."

A co může při konečném zvažování, jestli s parahokejem začít nebo nezačít rozhodnout? "Jedním z lákadel je určitě atraktivita celkově hokeje jako sportu, dále také možnost komunikace se současnými hokejisty. Ovšem tím hlavním je obrovská změna jejich dosavadní životní filosofie, ti lidé poté na svůj handicap nahlíží z úplně jiných úhlů, v podstatě dostanou šanci žít lepší život," ujišťuje Bříza.

Těm, kteří mají zájem vyzkoušet si para hokej už teď, Jiří Bříza dodává odvahu: "Nebojte se té úrovně, kterou vidíte například v televizi. Každý, kdo hokej začne hrát, je pro nás obrovským přínosem a my uděláme vše pro to, abyste měli co nejlepší podmínky pro rozvoj a co nejrychleji mohli hrát buď na ligové, nebo mezinárodní úrovni."