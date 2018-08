Parádní obrat ve skupině, Adam Peška se na MS v boccie šestnáctý

Liverpool - Mistrovství světa se po dvou letech přesunulo z Pekingu do Liverpoolu a ve městě Beatles se těšilo velké pozornosti. Vůbec poprvé, vyjma letních paralympijských her, bylo zavedeno vstupné pro diváky a přenos z turnaje vysílala i stanice BBC Sport.

Boccia je zajímavá nejen kvůli sportovním kláním, ale také protože se neustále vyvíjí a velmi často jsou představována nová pravidla.

"Je to sport, který se velmi dynamicky vyvíjí ve všech směrech. Hráči neustále zlepšují své sportovní vybavení (míče, rampy), výbor pro tvorbu pravidel (mezinárodní federace sportu bocci BISFed) upravuje rok od roku pravidla, velmi časté jsou také například antidopingové kontroly. Na šampionátech je zkrátka neustále co sledovat a o čem mluvit s lidmi, kteří se tomuto sportu věnují, ať už v jakékoliv sféře," říká vedoucí realizačního týmu Michaela Řiháčková.

Českého zástupce Adama Pešku čekaly ve skupině tři zápasy, se soupeři z Argentiny, Španělska a Austrálie. Už samotná kvalifikace na turnaj ale nebyla jednoduchá. Český reprezentant měl oproti ostatním hráčům o jeden závod méně. Díky druhé příčce na Evropském poháru, čtvrtému místu na mistrovství Evropy a devatenáctému místu na Světovém poháru se však na světový šampionát probojoval.

Ani postup ze skupiny se nicméně nerodil lehce. V prvním utkání se Španělem Boucheritem musel Adam Peška otáčet nepříznivý stav 1:4 a na vyrovnání zbývala jediná směna. Dvacetiletému hráči se podařilo zápas třemi body vyrovnat a v tie-braku zápas otočit.

Druhé utkání ve skupině proti Ruizové z Argentiny se neslo už v klidnějším tempu, český reprezentant si od začátku hlídal náskok. Konečná výhra 4:2 tak Peškovi zajistila jistý postup z druhého místa i přes následnou prohru s Danielem Michelem z Austrálie.

Co je boccia?

Paralympijská disciplína, která je podobná francouzské hře pétanque a je určena lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík.

Původně ji provozovali pouze lidé postižení dětskou obrnou. Stala se ovšem natolik oblíbenou, že se postupně začala dělit do různých kategorii právě podle vážnosti poruchy hybnosti.

Hráči boccii mohou být hodnoceni v osmi klasifikačních třídách, ovšem na mezinárodní úrovni se hraje ve čtyřech kategoriích. Česká republika má hráčku kvalifikovanou v kategorii BC1 – Kateřinu Cuřínovou, která hraje s maminkou - asistentkou. To jsou hráči, kterým stupeň postižení nedovoluje si míček zvednout ze země. Takže maminka ji podá míček a ona ho poté odhodí do hracího pole.

Ve druhé klasifikační třídě hrají hráči, kteří žádného asistenta nepotřebují. V kategorii BC3, kde bude o medaile bojovat i Kamil Vašíček, nastupují hráči s nejvyšším stupněm postižení. Využívají pomocné zařízení, tedy rampu a je s nimi přítomen i asistent, který následuje jejich pokyny.

Ve třídě BC4 soutěží hráči s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin. Hráči nejsou oprávněni k asistenci spoluhráče v případě odhodu rukou, ale mohou mít asistenci při odhodu nohou.

"Odjakživa bavil lidi hod na cíl. To je i gró tohoto sportu. Této hry. Úkolem sportovců je odhodit své barevné míče co nejblíže k bílému odhozenému míči do pole. Hraje se na kurtu 12,5 x 6 metrů. A všechny míče samozřejmě musí zůstat na hracím kurtu," vysvětluje hlavní trenérka Michaela Řiháčková.