Parahokejová liga: Zlín otočil sérii se Studénkou a obhájil mistrovský titul

před 21 hodinami

Pro ty, kteří po prvním zápase pochybovali, že by Zlín mohl přijít o status dlouholetého suveréna parahokejové ligy, si několikanásobný mistr připravil ráznou odpověď. V domácím prostředí si se Studénkou dvakrát s přehledem poradil v poměru 5:0 a došel si pro pátý titul v řadě. Naopak Spartě se obhajoba loňského bronzu nepovedla, jelikož i druhý zápas o třetí místo s Pardubicemi prohrála. Tentokrát ji loňský vicemistr porazil výsledkem 3:0.

Pakliže chtěli ve Zlíně pomýšlet na obhajobu titulu, museli podat ve zbylých finálových zápasech diametrálně odlišný výkon, než tomu bylo v prvním klání. "My jsme si s hráči ještě před posledním tréninkem dali schůzku, kde jsme si vyjasnili, že finále play off se hraje jinak," sdělil trenér Tomáš Sedláček.

Kouč obhájců titulu potvrdil, že změna byla v dalších střetnutích znát. "Každý z hráčů si sáhl do svědomí a už ve druhém zápase mužstvo hrálo tak, jak ho známe," pochvaloval si.

Sedláček důrazně odmítá, že by tým měl nízkou motivaci nebo byl již přesycen úspěchem. "Myslím si, že kdyby kluci nebyli dostatečně motivovaní, tak by tu společnou schůzku nebrali tak vážně, jak ji skutečně vzali. Navíc bylo po prvním zápase v kabině vidět, jak je ten předvedený výkon obrovsky mrzí," líčil trenér.

Za klíčový okamžik celé série považuje právě to, že se tým z prvního souboje poučil. "Hráči si uvědomili chyby, semkli se a hráli jako jeden muž tak, jak by to v týmovém sportu mělo být," liboval si spokojený kouč.

Čekalo by se, že po finále bude ve Studénce panovat rozladění, ovšem její trenér Jan Šopík to vidí jinak. "S konečným umístěním jsem samozřejmě spokojen, dostali jsme Studénku do play off a skončili druzí za Zlínem. To považuju za velký úspěch," prohlásil.

Přiznal také, že průběh finálové série hodně ovlivnilo i oslabení kádru. "Bohužel se nemohli dostavit zahraniční hráči, jelikož museli na srazy svých reprezentací. Takže jsme to odehráli s našimi kluky, kteří hráli hokej, jak nejlépe umí, ale na Zlín to bohužel nestačilo," posteskl si.

Zároveň uznal, že Zlín má stále velkou kvalitu. "Musím říct, že soupeř byl v těch zápasech lepší a zaslouženě vyhrál. Mají silné a kompaktní mužstvo, které spolu hraje již několik let," pronesl sportovně Šopík.

Souboj o třetí příčku, na rozdíl od toho finálového, znal svého vítěze už po druhém utkání. Sparta, které po prvním zápase přibyl na marodku ke Zdeňkovi Krupičkovi i další důležitý hráč Jiří Raul, se nezmohla na větší odpor a po první třetině bylo o vítězi prakticky rozhodnuto.

"Chtěli jsme zareagovat na rychlou hru Pardubic, ale to se nám bohužel nepovedlo. Hlavně první třetinu jsme prospali," mrzelo trenéra hostů Jakuba Novotného, jenž hlavní problém spatřoval v přemotivovanosti vlastních hráčů: "Bylo na nich vidět, že chtějí vstřelit gól, hodně útočili. Proto pak vzadu propadali a dostali tři branky," analyzoval Novotný.

Jeho trenérský kolega na soupeřově střídačce Michal Tereska si oddechl, že se Mustangům podařilo vstřelit brzkou branku. "V kabině jsme si říkali, že musíme nastoupit soustředění a co nejdříve zápas rozhodnout, což se nám oproti minulému utkání povedlo," pochvaloval si.

Zbylé dvě třetiny zápasu tak poskytly více prostoru pro členy širšího kádru. "Zbytek zápasu byl o tom si to užít, proházeli jsme formace, aby všichni dostali šanci si alespoň chvíli zahrát," řekl kouč bronzového celku.

Ovšem předsezonní cíle tým podle Teresky nenaplnil: "Upřímně, naše původní ambice bylo dostat se alespoň do finále. Chtěli bychom to už konečně prolomit, jelikož za posledních šest let máme tři stříbra a tři bronzy, ale ani jedno zlato," litoval trenér.

Speciálně pro fanoušky byl navíc v Pardubicích přichystán otevřený trénink, kde zhruba dvě desítky lidí využily příležitost pro vyzkoušení jízdy v sáních přímo určených pro parahokej nebo setkání s pardubickými hráči.