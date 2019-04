Na ostravském mistrovství parahokejistům fandí tisíce dětí

před 36 minutami

Přes víkend navštívilo mistrovství světa v parahokeji v Ostravě přes dvanáct tisíc lidí. Tribuny v Ostravar Aréně jsou zaplněné i v úterý, kdy je na programu další hrací den. Tentokrát je obsadily především děti ze základních škol, které poctivě fandí všem zúčastněným.

Například v dopoledním zápase Švédska s Japonskem (2:1) polovina z nich fandila Japonsku, ta druhá zase Tre Kronor. "Tady přímo na místě vidíme, že si to školy užívají. Ráno jsme měli nahlášených přes dva tisíce dětí," říká mluvčí šampionátu Zuzana Glacová.

Pořadatelé připravili pro základní školy vzdělávací projekt Paralympijské školní dny. Ten fungoval už během mistrovství v roce 2009. "My jsme školy kontaktovali, posílali jsme dopisy, trošku jsme je i spamovali. Hodně se nám jich samo nahlásilo," popisuje způsob spolupráce Zuzana Glacová.

"Žáci budou chodit především na zápasy v průběhu týdne," vysvětluje. "A jak můžete vidět, ze škol tu jezdí opravdu po stovkách a dneska jsou tu tisíce dětí," dodává.

Žáci na zaplněných tribunách přitom skutečně poctivě skandují, pokřikují a předhánějí se v tom, který z týmů dokáží více podpořit. Je vidět, že v Ostravar Aréně je úplně jedno, jestli hrají zrovna Češi nebo zahraniční týmy. Sportovně se fandí všem.

"Celá třída jsme se dohodli, že budeme fandit Švédsku. Máme i transparenty," popisuje desetiletá Dominika. Vedle ní stojí Sabina: "Já teda fandím Japonsku. Na sport se dívám i v televizi, a když hraje Japonsko, tak jim to vždy přeju," vysvětluje, který je její oblíbený tým.

Cílem celého projektu je seznámit děti se světem handicapovaných. Většina z nich se právě na mistrovství světa setkala s parahokejem úplně poprvé. "Nikdy dřív jsem tento sport neviděla. Musí to být náročné, ale oni určitě hodně trénují, a proto jsou v tom pak tak dobří," myslí si Irma. S parahokejem se nesetkala ani její kamarádka Sabina.

Patrik s Honzou se naopak s hokejem handicapovaných už setkali. Třináctiletý Patrik ho dokonce sledoval na loňských paralympijských hrách. Kromě návštěvy se školou byli na mistrovství i o víkendu a plánují přijít s rodiči i další dny. V aréně si pochvalují především fanzónu, ve které si mohli zkusit sednout do saní, ve kterých hokejisté jezdí. "Pořád jsem jenom padal, vůbec jsem se na těch saních nemohl udržet," zmiňuje Honza.

Ve fanzóně, která je přímo u kluziště, si můžou otestovat i jiné sporty handicapovaných. "Vyzkoušela jsem si například šplhání a střelbu z luku. Chtěla jsem se i projet ve vozíku, ale bylo to moc těžké," popisuje své zážitky Irma. "Taky jsem to zkoušel, ale nemám na to dostatečně silné ruce," lituje Martin.

Žáci si výlet do Ostravar Arény pochvalují. Líbí se jim tady a určitě to není poslední zápas, na který přišli nebo se dívali. "Večer budou hrát naši hokejisté proti Itálii. Zítra je volno, tak se určitě budu koukat," říká závěrem Irma.