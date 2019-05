Místo tisícovky fanoušků vyprodáno. Ostravské MS v parahokeji boří divácké rekordy

před 1 hodinou

Mistrovství světa v parahokeji v Ostravě trhá rekordy v divácké návštěvnosti. Úterní zápas českých reprezentantů proti Itálii v základní skupině sledovalo v ostravské multifunkční aréně 8462 diváků, což je absolutní divácké maximum na sledge hokeji. Pořadatelé mohli poprvé v historii parahokeje oznámit, že utkání je vyprodáno.

"Je to určitě jeden z milníků parasportu obecně. Před šampionátem nám říkali, že budeme rádi, když přijde tisíc, dva tisíce lidí. Samozřejmě, že i pro nás je to mnohonásobně nad očekávání a jsme nadšeni," řekl ČTK ředitel šampionátu Jiří Šindler.

Podle něj se organizátorům vyplatila několikatýdenní kampaň před začátkem mistrovství. "Snažili jsme se parahokej, turnaj i hráče zpopularizovat, což se, myslím, docela povedlo. Sám jsem uvažoval nad tím, jestli to byl jeden konkrétní krok, kterým jsme lidi do haly dostali, ale určitě je to souběh okolností a řady faktorů. Všechno se nám to sešlo dohromady, určitě se tady i ukazuje, že Ostrava je sportovní město," prohlásil Šindler.

Atmosférou na zápasech jsou okouzleni nejen češti reprezentanti, ale i ostatní týmy. Parasport není na takový zájem veřejnosti zvyklý. "Těší nás, že píšeme historii parasportu. Tento šampionát už teď vstoupil do dějin," řekl Šindler.

České parahokejisty požene zaplněná hala i v dnešním semifinále proti vysoce favorizovaným Spojeným státům. Český tým je už postupem mezi poslední čtyři a atmosférou na zápasech nadšený.

"Jsem neskutečně šťastný, je to splněný sen. Já myslím, že furt sníme. Je tady díky organizátorům plný barák. Klobouk dolů před lidmi, že nás přišli podpořit a dotáhli nás k postupu," řekl brankář českého týmu Michal Vápenka.