Šimonová slaví životní úspěch. Na MS v Dubaji získala bronz ve vrhu koulí

Na letošní mistrovství světa Martina Šimonová jen tak nezapomene. Ve vrhu koulí se jí povedl životní, když v Dubaji vybojovala bronzovou medaili.

"S trenérem jsme si řekli, že v kouli chceme do finálové osmičky a předvést nejlepší výkon sezony nebo vylepšit osobní rekord. Neměla jsem zrovna top výsledky jako holky ve světovém žebříčku, ale i tak někde hluboko v sobě každý chce tu placku," řekla Šimonová.

Bronzová medaile z Dubaje je pro ni zatím největší úspěch v kariéře. "Není to jen má zásluha, ale hlavně i mého trenéra. Připravujeme se spolu velice intenzivně už pět let a začíná nám to nést ovoce," vysvětluje česká handicapovaná atletka. A cenné rady jí trenér dával i během MS, byť jen po telefonu.

"Zlomový okamžik v závodě pro mě byl čtvrtý pokus norské soupeřky. Přehodila mě o sedm centimetrů. V tu chvíli jsem docela znervóznila a říkala si, co teď s tím," popisuje průběh závodu Šimonová. "Naštěstí, i když jsme byli tak daleko od České republiky, jsem měla na telefonu svého trenéra a ten mi přes kamarádku dával pokyny na dálku, a hlavně mě uklidňoval," dodává.

Přitom v den jejího startu se bronzová medailistka fyzicky cítila výborně, ale sama přiznává, že největším soupeřem pro ni byla její hlava. "Nohy fungovaly, jak měly, a celkově po tělesné stránce to bylo suprové. Jenže přišel večer, nástup do callroomu a adrenalin začal postupně stoupat. Hlavou se vám v tu chvíli honí různé varianty toho, jak a co v tom kruhu uděláte. Různé scénáře, jak by to mohlo dopadnout," popisuje.

Česká reprezentantka se ale nakonec poprala jak s nervozitou, tak se světovou konkurencí. Šimonová startovala kromě koule ještě v disku a obě disciplíny podle ní byly kvalitně zastoupené. "V kouli chyběla ze světové špičky jen do té doby úřadující mistryně světa. Jinak tam byly všechny soupeřky, které startovaly i na mistrovství světa v Londýně před dvěma lety."

I přesto, že získala Šimonová medaili, nemá ještě jistotu, že se podívá na paralympijské hry. V Tokiu totiž není její kategorie v kouli vypsaná. Atletka se ale pokusí nominovat alespoň v disku. "V prosinci začneme zimní přípravu a začátkem následujícího roku nás čeká opět spoustu závodů, kterých se budu chtít zúčastnit, abych si mohla vyjet místo na letní paralympijské hry," plánuje sportovkyně.

Dnešním dnem ale Šimonová hlásí, že sezona 2019 je oficiálně a šťastně ukončená. Teď ji čeká dvoutýdenní volno, hned potom ale začne opět intenzivně trénovat. První nejbližší závody má naplánované v březnu na Grand Prix v Dubaji.