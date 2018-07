Tománek uspěl na paratriatlonovém světovém poháru v Kanadě. Získal stříbro

před 34 minutami

Jan Tománek byl v Kanadě nejrychlejší na handbiku a domů veze stříbro z ITU Paratriathlon World Cupu. Úspěch ho vyhoupl o dvě příčky v celkovém hodnocení letošní sezony.

Magog, Quebec - Jan Tománek se posouvá průběžným pořadím Světového poháru směrem nahoru. Nyní je sedmnáctý a pro další sezonu má jasný cíl - atakovat elitní desítku.

Plaveckou část ovládl Antonio Daniel Müller soutěžící pod vlajkou International Triathlon Union (ITU). Tománek se dlouho držel před Američanem Howiem Sanbornem.

"Sice mě předstihl v přechodové zóně, nicméně v úvodních cyklistických kilometrech jsem ho bez problémů předjel a dále stíhal Müllera, jehož náskok z plavání jsem minimalizoval," hodnotí závod český závodník. Plavecký úsek zdolal za 16:15. Na handbiku si připsal čas 37:56, což byl nejlepší čas ze všech tří paratriatlonistů.

V běhu, tedy na tzv. formuli, Jan Tománek držel druhou pozici, ale vedoucího Müllera se mu již nepodařilo ohrozit. Jednatřicetiletý sportovec si svým výkonem vysloužil celkový čas 1:14:54.

Trať v kanadském Magogu si český triatlonista pochvaloval. "Ale v den závodu začalo pršet a foukat, což už tak příjemné nebylo. Plavalo se za silného větru na neklidné vodě, to mi vůbec nevyhovovalo. Na handbiku jsme jeli náročným, kopcovitým terénem, což mi naopak sedělo. Běh byl rovinatý, ale na nekvalitním povrchu, to však kompenzovali fanoušci skvělou kulisou," popisuje Tománek.

Podle svých slov bere stříbro všema deseti. "A když si uvědomím, co závodu předcházelo, jsem naprosto spokojený a šťastný," říká. Do poslední chvíle totiž nebylo vůbec jasné, zda do závodu zasáhne.

Po jeho návratu z předcházejícího světového poháru ve Francii šlo vše podle plánu, ale týden před odletem do Kanady dostal vysoké horečky a musel do nemocnice na pohotovost.

"V mém těle byla diagnostikovaná nespecifikovatelná infekce. Antibiotická léčba byla jediným možným řešením," vzpomíná. Než odletěl, prodělal další vyšetření krve, které prokázalo, že léčba zabírá. Přesto však nebyl jeho start úplně jistý.

"Většinou mou první starostí po příletu bývá kompletace sportovního materiálu a první tréninky. V Kanadě to byl na mé poměry trošku punk. Pravidelné měření teploty a kontrolní odběry byly na prvním místě," pokračuje Tománek. K prvnímu tréninku, který však nazývá spíše volnou projížďkou, se odhodlával poměrně dlouho.

Navečer chodil pravidelně plavat do jezera a před vlastním závodem byl jen dvakrát na handbiku. "Ale cítil jsem se dobře. Dva dny před závodem jsem mohl vysadit antibiotika a věřit, že jsem v pořádku," dodává.

Výkon v Magogu posunul Jana Tománka celkovým hodnocením světového poháru vzhůru o dvě příčky. Aktuálně je sedmnáctý. Loni si připsal při Světovém poháru jen jediný start, letos však byl jeho cíl jasný - zúčastnit se co nejvíce závodů. A tuší, že v příštím roce bude chtít zaútočit na nejlepší desítku.

"Nyní mě čeká přechod na poloviční distanci a obhajoba titulu mistra světa v Ironmanu v jihoafrickém Port Elizabeth. Budu zvažovat i další starty na poloviční distanci, nicméně se rozhodnu až po návratu do Česka, kontrolních odběrech krve a celkovém vyšetření," vyhlíží paratriatlonista.

Samotný handbike, na kterém závodil, je pro něj nyní pouze okrajovou záležitostí. "Vzhledem k termínovým kolizím to letos nevidím moc nadějně. Pravděpodobně absolvuji jen nějaké přípravné závody se zdravými cyklisty," uzavírá stříbrný Tománek.