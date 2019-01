Historický úspěch pro "béčkový" tým. Curleři Jedličkova ústavu skončili v lize druzí

před 2 hodinami

O vítězi základní části EUROVIA ligy curlingu vozíčkářů rozhodlo až páté kolo. V posledním zápase tým Jedličkova ústavu B (JU B) podlehl výběru Slovenska a přišel tak o první místo. Přesto se jedná pro „béčkové“ družstvo o velký úspěch. V předešlých sezonách totiž jeho členové vždy usilovali o to, aby se vůbec probojovali mezi šest nejlepších týmů, které postupují na mistrovství České republiky. Na prvním místě skončila reprezentace Slovenska a třetí místo obsadil Jedličkův ústav A (JU A).

Družstvo JU B se o velké překvapení postaralo už během úvodních dvou kol, kdy senzačně obsadilo průběžné první místo. Svou výkonnost potvrdili jeho hráči i během prvního lednového víkendu. K celkovému vítězství jim stačilo remizovat se Slováky, v důležitém zápase ale prohráli 4:9. Navzdory tomu se jedná o nejlepší výsledek za poslední roky.

"Je to historický úspěch. Výkonnost budeme chtít ukázat i na mistrovství republiky. Nebude to jednoduché, ale musíme potvrdit, že jsme se zlepšili," burcuje členka týmu Dana Selnekovičová.

Zlepšené výkony JU B pozoruje také trenérka české reprezentace Helena Barkmanová. "V tomto ročníku hraje Jedličkův tým B v mírně pozměněné sestavě. Skipuje ho Dana Selnekovičová, která za poslední rok šla velmi dopředu, je u ní vidět velký pokrok. Ona je ten správný tahoun a lídr. Dokáže své spoluhráče správně namotivovat," chválí koučka národního družstva.

Na dubnové mistrovství České republiky postoupilo prvních šest celků po základní části a vzhledem k vzrůstající výkonnosti jednotlivých družstev není předem jasné, kdo se bude radovat z mistrovského titulu.

"Každý rok je to těžší a těžší. V této sezoně jsme se na první místo dostali až v posledním zápase. Do každého utkání jdeme s tím, že chceme vyhrát. Bude záležet na tom, jak se připraví soupeři," uvažuje trenér vítězných Slováků František Pitoňák. Zároveň dodává, že neví, jestli na mistrovství dorazí v nejsilnější sestavě. Termín turnaje totiž připadá na Velikonoce.

O vyrovnanosti týmů svědčí také to, že třetí místo od prvního dělily pouze tři body. "Jsme rádi, že jsme byli na bedně a se třetím místem jsme spokojeni. Bylo to tentokrát hodně vyrovnané," přibližuje skip Jedličkova ústavu A Radek Musílek. Také jeho družstvo bude chtít získat medaili. "Rádi bychom byli do třetího místa. První by bylo super. Už dlouho jsme ho nezískali, takže bychom ho rádi vybojovali," přiznává.

Rivalita mezi pražskými celky ale nepanuje. "Určitě jsme rádi za naše béčko. Minule hráli o postup mezi prvních šest, teď celou ligu vedli, takže si myslím, že i to druhé místo je úspěch. Vyšvihli se mezi favority," přeje Musílek svým spoluhráčům ze Sportovního clubu Jedličkova ústavu v Praze.

O přátelském vztahu mezi hráči hovoří také trenérka Barkmanová. "Není to členěné podle toho, že by áčkový tým měl být lepší. Je to opravdu jen v rozdělení písmenek. Dělali jsme si legraci z béčkového týmu, že by pro příští rok mohli být právě oni tím áčkem, ale oni si trvají na tom svém," vysvětluje s úsměvem.

S výkony obou pražských celků je spokojený také trenér a předseda klubu Pavel Martínek. Zároveň dodává, že důležitá pro organizaci byla také pomoc hokejového týmu Superboys Prague. "Určitě jim děkujeme za pomoc. Byli zde jako pomocní rozhodčí a doufáme, že spolupráce bude pokračovat," zmiňuje.

Pro hokejisty se nejednalo o první zkušenost. "Při zakládání týmu jsme si říkali, že bude dobré pomáhat na takových akcích. Uvědomujeme si, že se máme dobře, a když už nemůžeme pomáhat finančně, tak alespoň věnujeme čas," uvádí spoluzakladatel Superboys Lukáš Drahozval.