Jasný triumf českých florbalistů na vozíku. V sedmi zápasech nedostali ani jeden gól

Čeští florbalisté na vozíku ovládli mezinárodní turnaj ve francouzském Bourges. Ve všech sedmi zápasech zvítězili a během soutěže si nenechali dát ani jednu branku.

Podle reprezentanta Zbyňka Sýkory je to pro české hráče obrovský úspěch. "Na finálový zápas jsme pomýšleli, ale že nedostaneme během turnaje ani jeden gól, to jsme opravdu nečekali. Byla to naše zatím nejspanilejší jízda," lebedil si.

Cestu za titulem odstartovaly výborné výkony florbalistů ve skupině. Češi postupně porazili dva týmy Holanďanů a výběry Švýcarska, Francie a Belgie. Díky pěti výhrám si zajistili přímý postup do semifinále z prvního místa. Tam nastoupili proti holandskému týmu Young a po výhře 3:0 si mohli ve Francii zahrát o zlato.

Finálovým soupeřem českého týmu byla reprezentace Švýcarska. Zápas se hrál na 3×20 minut, zatímco všechna předchozí utkání trvala pouze 2×15. "Při tak dlouhém zápase se začala ve druhé polovině ukazovat naše fyzička. Naopak ta soupeřova začala odcházet," zmiňuje Sýkora výbornou připravenost českého celku.

Českému týmu se na rozdíl od zápasů v úvodu turnaje začalo dařit v kombinaci a trefovat bránu. To ukazuje i výsledek 6:0, díky kterému se Češi mohli radovat z prvenství.

Všechny turnajové zápasy české reprezentace mají jednoho společného jmenovatele, a tím je čisté skóre. "Naše hra byla založena na kvalitní obraně. Bóďa (Bohuslav Dvořák) s Ivánkem (Ivan Nestával) si vzadu skvěle rozuměli a Ivánek byl jednoznačně nejlepším hráčem turnaje," chválí Sýkora výkon obránců.

"Náš brankář měl podstatně méně práce, protože kluci toho prostě hodně eliminovali. A o ten minoritní zbytek se skvěle postaral Jirka Cibelius v bráně," dodává.

I tímto výsledkem národní tým ukázal, že patří ke světové elitě florbalistů na vozíku. "Tak nějak jsme se vždy řadili mezi ty nejsilnější země. Ale úplně nejsilnější, minimálně papírově, zůstávají stále Švédové," podotýká Sýkora. "Na tomto turnaji nebyli, což je škoda. Přidalo by to na atraktivitě turnaje, i když naše šance na nulu obdržených gólů by se snížila," přemítá.

Českou reprezentaci čeká turnaj Swiss Wheely Open, který se odehraje v dubnu ve švýcarském Nottwillu. "Jezdíme do Švýcarska rádi, protože se nám tam v minulosti také podařilo vyhrát," zmiňuje Sýkora. "Na podzim 2020 se snad opět vydáme do Francie a mezi těmito akcemi budeme organizovat opět několik přípravných víkendových kempů," uzavírá.