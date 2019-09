Premiéra na jedničku. Handicapované sportovce nadchly závody na parapaddleboardech

Michal Havelka

Parapaddleboarding má za sebou svou závodní premiéru. Novou sportovní disciplínu si v Hluboké nad Vltavou vyzkoušela zhruba dvacítka sportovců s tělesným handicapem. Historicky první závody s názvem Pohár města Hluboká nad Vltavou uspořádala organizace Aktivně s vozíkem.

Za krásného už podzimního počasí se závodilo na trasách dlouhých 500 a 800 metrů. Většina účastníků seděla na prkně vůbec poprvé. Jednou z mála výjimek byl domácí závodník Ivan Nestával. Ten už má s paddleboardem zkušenosti a je zřejmě prvním postiženým sportovcem na světě, který prkno speciálně upravené pro vozíčkáře otestoval.

"Pomáhal jsem při vývoji paddleboardu pro handicapované, takže už jsem se na něm předtím mnohokrát svezl. Závody jsem ale absolvoval poprvé," říká jeden z nejmladších a zároveň paradoxně nejzkušenějších sportovců, alespoň pokud jde o parapaddleboarding.

To Běla Třebínová, která je trojnásobnou paralympijskou vítězkou v plavání, se sice cítí ve vodě jako doma, parapaddleboarding však pro ni byl velkou neznámou.

"Ten sport se mi zdá pro mě jako téměř ideální, protože nezatěžuji extrémně ruce a ramena, která už nemám úplně v pořádku. A přitom uplatním cit pro vodu. Byla jsem překvapená, že prkno je poměrně dost stabilní, takže se člověk jen tak do vody nepřevrátí," popsala své první dojmy Třebínová.

S prknem se sžila natolik dobře, že se stala vítězkou kategorie vozíčkářek. Podobně jako Nestávala ji nový sport upoutal natolik, že si na paddleboardu určitě ještě zajezdí. Už nyní přemýšlí, jak s prknem vyrazí třeba na třeboňské pískárny. "Paddleboard se dá vyfouknout, složit do batohu a v pohodě se vejde i s vozíkem do auta," zaujalo Třebínovou.

Závody v parapaddleboardingu přilákaly do Hluboké nad Vltavou sportovce, kteří vynikají v řadě různých sportovních odvětví. Neexistuje snad sportovní disciplína, kterou nevyzkoušel všestranně nadaný Miroslav Šperk z východočeských Hořic. Závodně dělal atletiku, lyžování, florbal a v současné době se specializuje na basketbal. Je také paralympijským medailistou v atletice a vítězem Evropského poháru v monoski. Šperkovi tedy nejsou cizí kolektivní ani individuální sporty a když přišla možnost zkusit si parapaddleboarding, neváhal a cestu na jih Čech absolvoval.

A udělal dobře. Nakonec totiž ovládl kategorii vozíčkářů. "Seděl jsem na tom poprvé a představoval jsem si, že to bude těžší. Paddleboardy, na kterých jezdíme my s handicapem, jsou dost stabilní. Jízda na prkně se mi líbila a to moje prvenství, to už byla jen taková třešnička na dortu," užíval si vítěz mezi vozíčkáři.

Šperk vyzkoušel během své kariéry mnoho sportů, při nichž poznal řadu přátel. S mnohými z nich se potkal i při závodech a právě čas strávený společně s kamarády v krásném prostředí mu dal nejvíc. "Bylo to úžasné. Vyšlo počasí, sešla se výborná sestava lidí a celé závody provázela příjemná a přátelská atmosféra. Hluboká je opravdu magické místo," pochvaloval si.

O premiérových závodech v parapaddleboardingu hovořili všichni účastníci v superlativech a na sobotní odpoledne strávené v jižních Čechách jen tak nezapomenou.

Premiéru si užil rovněž Jan Rajznover z Prahy a s ním i jeho manželka a jejich čtyřletá dcerka. "Moc se mi líbila projížďka na paddleboardech, která následovala po závodech. Byl jsem nadšený. Všechno fungovalo i po organizační stránce, měli jsme dobré zázemí včetně občerstvení. Bylo to moc fajn," vracela se do hlavního města pozitivně naladěná rodina Rajznoverů.

Den si užila i Zuzana Přibilová z Prahy, která se aktivně věnuje rovněž florbalu. "Byla to moje premiéra na paddleboardu a jsem ráda, že jsem se nedobrovolně nevykoupala," svěřovala se mladá sportovkyně. "Bylo to super, vyšlo počasí a kluci to měli dobře zorganizované. Přeji jim, aby se parapaddleboarding dál úspěšně rozvíjel, protože je to pro vozíčkáře skvělá příležitost k aktivnímu pohybu na vodě," dodala.

Posledním vítězem závodů v parapaddleboardingu se stal Bohuslav Dvořák, který do jižních Čech dorazil z Libereckého kraje. Dvořák byl nejlepší v kategorii "amputářů" a lidí s vrozenými vadami. Jeho celkový čas 13:13,9 dosažený na obou tratích byl vůbec nejlepším výkonem dne.

"Vůbec jsem nepočítal s tím, že se mi bude takto dařit. Hlavní je, že jsem se nevykoupal. Zaplaťpánbůh. Vítězství pro mě není důležité, já jsem si to hlavně přijel užít mezi super lidi," okomentoval úspěch Dvořák. "Lepší místo nemohli organizátoři vybrat," řekl absolutní vítěz historicky prvních závodů v parapaddleboardingu.

A podle organizátorů se závody nekonaly naposledy. "Máme radost z pozitivních ohlasů účastníků i diváků. Tento závod se stane tradicí. S podporou města, hlubockých dobrovolných hasičů, policistů místního oddělení, správy přístavu a hlubockých kamarádů je organizace snadná. Osobně jsem byl na Hlubokou a Hlubočáky velmi hrdý," říká na závěr za spolek Aktivně s vozíkem Ivan Nestával starší.