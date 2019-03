Eva Samková: Nejsem žádný extra běžec, ale udělám něco pro sebe i pro ostatní

před 39 minutami

Už pošesté vyrazí v jeden jediný moment 5. května běžci po celém světě na trať závodu Wings for Life World Run, aby svou účastí podpořili výzkum léčby poranění míchy. Díky loňské novince jménem App Run vyrazí desítky běžců i z pražské Stromovky. Nebude mezi nimi chybět ani mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Samková, dvojnásobný mistr světa v rychlostní kanoistice Martin Fuksa nebo skateboardista Maxim Habanec, několikanásobný mistr republiky.

Eva Samková, čerstvá královna Světového poháru ve snowboardcrossu se charitativního závodu, v němž nejde primárně o výkon a trhání rekordů, zúčastnila už před dvěma lety v Bratislavě. Letos si díky aplikaci Wings for Life každý může zaběhnout svůj vlastní závod kdekoli na světě, jeden takový bude i v pražské Stromovce.

"Moc se těchto městských závodů neúčastním, ale teď se těším, že to budu mít kousek od bytu. Vůbec nezáleží na tom, jestli se lidé mohou dopravit na nějaké konkrétní místo, App Run tenhle zážitek zpřístupní všem," těší Evu Samkovou.

Když běžela naposledy, dokázala i s operovaným ramenem a rukou v ortéze uběhnout 11 kilometrů, přesto si žádné konkrétní cíle ale v letošním roce nedává. "Nejsem žádný extra běžec a myslím, že 5. května nebudu úplně v super formě. Buď se nechám vyhecovat lidmi, kteří poběží okolo, nebo až budu mít chuť, prostě skončím. Tím, že si zaběháme a uděláme něco pro sebe, tak se vyberou peníze pro ty, kteří to potřebují. O to hlavně jde," připomněla hlavní myšlenku závodu Eva Samková.

K tisícům běžců po celém světě se v Praze přidají i další sportovní hvězdy. sketeboardista Maxim Habanec, kanoista Martin Fuksa nebo šermíř (fleretista) Alexander Choupenitch, ti všichni poběží za ty, kteří nemohou a pomohou lidem se spinálním poraněním páteře se vrátit zpět do života.

Pomoc, která je vidět

"To, že společně podpoříme dobrou věc, dává celému závodu ještě jiný rozměr," popsal svůj pohled skateboardista Maxim Habanec.

O závodě Wings for Life Word Run Celá částka ze startovného putuje na výzkum léčby poranění míchy, kterou se zabývá nezisková nadace Wings for Life. Tento charitativní běh se svým neobvyklým konceptem proslavil už téměř po celém světě. Překážkou není 13 časových pásem, na 150 různých národností, ani věk soutěžících. Nejstaršímu bylo zatím 95 let. Kromě jedinečné podpory handicapovaných má závod ještě další specifikum. Trasa a délka závodu není přesně daná, je pro každého individuální. Půl hodiny po tom, co vyrazí poslední běžec, vyjede ze startu catcher car, které představuje pohyblivý cíl. Když vás dojede, váš závod je u konce.

V letošním ročníku bude mít nejen on postaráno o dvojnásobnou dávku motivace. Na konci loňského roku totiž nadace Wings for Life představila první pacienty, kteří díky vybraným penězům a zapojení do klinické studie se pomalu staví na vlastní nohy a vrací se do aktivního života.

"Je to úžasný pocit, uvidíme, jak daleko můžeme s touto technologií zajít," popisuje David Mzee. Ten se na vlastní nohy postavil po sedmi letech a bez pomoci dokázal ujít na pásu vzdálenost větší než kilometr.

Nejbližší dějiště závodu pro české běžce je ve Vídni, ale kdo se nechce za závodem vydat daleko, může si díky aplikaci Wings for Life World Run zaběhnout svůj vlastní závod prakticky kdekoli. Stačí se do závodu přihlásit a ve stejný čas, kdy zazní startovní výstřely po celém světě, vyrazit. Každý, kdo pomáhá, se počítá. Pomocí internetového propojení se vás bude snažit dohnat i virtuální Catcher Car.