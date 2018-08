Datinská stříbrná v disku. Česká výprava slaví druhý cenný kov na ME

před 1 hodinou

Česká výprava vybojovala na mistrovství Evropy v paraatletice už druhou medaili. Po bronzu diskařky Kateřiny Novákové se v Berlíně opět dařilo v diskařském sektoru. Eva Datinská vybojovala stříbro ve sloučené kategorii F37, F38.

Berlín - Eva Datinská měla v letošní sezóně ve své doplňkově disciplíně dost napilno. S trenérem Petrem Vrátilem pilovali techniku a na mistrovství Evropy se radovala z druhého místa. Stříbro získala za úvodní pokus, který doletěl do vzdálenosti 27 metrů a 29 centimetrů.

"Pocit být druhá v Evropě v disku je pěknej. Já se učila tuto sezónu celou otočku, takže jsem vlastně ani nevěděla, co od sebe můžu na evropském šampionátu očekávat. První pokus jsem hodila jako zajišťovací a vyšlo to. Poslala jsem disk přes 27 metrů, což mě uklidnilo a nebyla jsem nervózní. V těch dalších pokusech jsem to trochu pokazila, protože jsem moc chtěla hodit víc. Důležité je, že to vyšlo a já mám stříbro," hodnotila hned po závodě Datinská.

Nadvládu v diskařském sektoru ukázala v soutěži F37, F38 Irka Noelle Lenihanová, která zvítězila v novém světovém rekordu 32,95m.

"Já jsem věděla, že Irka na to má, aby překonala světový rekord. Počítala jsem s tím, že bude mít zlato, takže jsem s ní moc nezávodila. Ale trochu jsem měla obavy, že by to mohlo uletět Priedeové. To se nestalo, já ji odsunula na třetí příčku a naopak to vyšlo mně," dodala Datinská.