Čeští florbalisté na vozíku vezou z Nizozemska stříbrné medaile

V rámci tradičních her Paragames Breda se v turnaji florbalistů na vozíku střetlo celkem devět týmů. Český výběr prošel základní skupinou bez porážky a dostal se až do finále, ve kterém podlehl obhájcům titulu ze Švédska 4:6 a odvezl si z Bredy stříbro. „Byl to zatím náš nejlepší týmový výkon a jako kapitánovi se mi naše hra opravdu líbila. Stále je co zlepšovat, ale už teď jsme součástí elitní špičky,“ zhodnotil vystoupení na turnaji František Synek.

Česká reprezentace se největšího florbalového turnaje vozíčkářů světa zúčastnila už popáté. Vedle tradičních celků, které nechyběly na všech kláních od roku 2011, se premiérově představilo i Irsko a Spojené státy americké. Pořadatelská země poslala do boje nejen reprezentaci, ale také svůj druhý tým s převážně začínajícími reprezentanty. Během prvního soutěžního dne odehráli čeští florbalisté všechna čtyři utkání v základní skupině. V úvodním zápase proti Belgii se střelecky prosadilo duo František Synek a Miroslav Večeřa, které Česku zajistilo výhru 2:0. Tradiční opory reprezentace nevynechaly turnaj Paragames Breda ani jednou. Ve druhém zápase, tentokrát s nováčkem turnaje USA, český tým opět nezaváhal a zvítězil vysoko 10:0. O čtyři branky se postaral Jan Herman. "Hned na začátku utkání proti USA nás trenér varoval, abychom soupeře nepodcenili a nepřipustili zbytečné zaváhání. Samozřejmě jsem byl za vstřelené branky rád, ale nijak extra jsem je nepřeceňoval - těžil jsem z dobré spolupráce se spoluhráči," okomentoval utkání Herman. Svůj vůbec první gól na turnaji vstřelil Američanům po samostatném nájezdu Jan Mrázek. Ten se premiérového ročníku v roce 2011 zúčastnil ještě na pozici gólmana, tentokrát se poprvé představil v roli obránce. "Premiéru jsem si náramně užil. Trocha nervozity byla, ale předvedené výkony mi dodaly sebevědomí. Náš tým se semkl, bojovali jsme jeden za druhého a na hřišti to bylo vidět. Parta si sedla jak lidsky, tak herně," těšil se z turnaje Mrázek. Katipán reprezentace - František Synek. Foto: Česká federace florbalu na vozíku I ve třetím zápase dne se českému výběru dařilo. Miroslav Večeřa, Zbyněk Sýkora a nováček týmu Tomáš Jelínek se postarali o výhru 3:0 nad mladším výběrem Nizozemska. Až ve čtvrtém utkání s Francií Češi poprvé inkasovali. I přesto uhájili vítězství 2:1 a do čtvrtfinále postoupili z prvního místa. "Obdržený gól bych přičetl nesoustředěnosti na jednotlivé detaily hry. Francie začíná být nepříjemným soupeřem," řekl Mrázek. "Hráli jsme s nimi už několikrát a věděli jsme, že jsou každým turnajem lepší. Mají vždy světlé chvilky, které nám škodí, ale naštěstí se vždy dokážeme uklidnit, hrát svoji hru a zvítězit," dodal kapitán Synek. Klíčové čtvrtfinálové utkání s Německem zvládli čeští reprezentanti skvěle a po suverénní výhře 11:0 postoupili do semifinálového souboje, kde na ně opět čekal výběr Francie. I napodruhé zvítězili, tentokrát vysoko 9:2, hattrick si zapsal nejmladší člen reprezentace, nováček Tomáš Jelínek. "Vůbec jsem si nemyslel, že nějaký gól dám, natož hattrick a rovnou v semifinále. Všechny kluky znám z ligy, takže jsem nenastupoval do cizího prostředí. Vůbec neberou ohled na to, že jsem nejmladší, vnímají mě jako normálního hráče, a proto se v týmu cítím dobře. Jsme dobrá parta," přiznal útočník FBC Štíři České Budějovice. Ve finále se Češi střetli s favorizovanými Švédy, obhájci loňského titulu. Po velké bitvě podlehli seveřanům 4:6, přičemž ještě v posledních minutách utkání měli velké šance na vyrovnání, ale nepodařilo se jim proměnit dva samostatné nájezdy a závěrečný gól do prázdné branky pomohl Švédům udržet vítězství na jejich straně. "Se Švédy se nám podařilo sehrát zatím nejvyrovnanější utkání. Vzhledem k tomu, že se s nimi setkáváme ve finále celkem pravidelně, už trochu víme, co nás čeká. Troufám si říct, že tentokrát jsme byli vítězství nejblíže," řekl Herman. "Švédové jsou ohromně silní na hokejce a mají neuvěřitelnou přesnost střelby, což se také ve finále potvrdilo, když potrestali každé naše sebemenší zaváhání," doplnil. "Ale i my jsme měli v určitých oblastech navrch, zejména v přístupu ke hře, psychické odolnosti i fyzickém nasazení," dodal trenér Mařík. Foto: Česká federace florbalu na vozíku Českému týmu se podařilo zopakovat výkon z posledního ročníku, kdy rovněž vybojoval stříbrné medaile. Přestože se hráči nedočkali vysněného zlata, trenér Mařík byl s výkonem velmi spokojen. "Náš úspěch byl založen na týmovém přístupu a jen díky tomu máme cenné stříbro. V našem týmu jsou hvězdy, od kterých se očekává světový výkon, ale i ony podřídily své úsilí týmovému pojetí. Na jejich přístup a výkon bezvadně navázali nováčci, kteří spoluutvářeli kompaktní celek. Někteří hráči dokonce předčili očekávání a pomáhali táhnout celek nahoru," pochvaloval si týmový výkon Mařík. Reprezentaci nyní čekají tři letní soustředění, která pomohou k přípravě na dva turnaje - ten první se uskuteční v říjnu ve francouzském Bourges, druhý hostí v dubnu 2020 švýcarský Nottwil. "V obou případech se chceme bít o nejvyšší příčky," uzavřel reprezentační trenér.

