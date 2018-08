České Budějovice potvrdily svoji florbalovou nadvládu i na mezinárodním turnaji

před 1 hodinou

Českobudějovičtí Štíři opět ovládli Prague Wheel Open, největší florbalový turnaj vozíčkářů.

Praha - Další ročník Prague Wheel Open, největšího turnaje ve florbalu vozíčkářů, se opět konal v Praze. Sportovní hala Na Třebešíně hostila sedmi týmů ze čtyř zemí. Kromě České republiky se účastnilo Nizozemsko se dvěma zástupci, Švédsko a Švýcarsko přivezlo po jednom týmu.

"Původně týmů mělo být osm celků ve dvou skupinách. Bohužel nám den před turnajem Maroko odřeklo účast, takže jsme na poslední chvíli museli turnaj přelosovat a vytvořit jednu velkou skupinu o sedmi týmech, kde hrály každý s každým. První čtyři postoupili do semifinále a bojů o medaile, týmy na 5. - 7. místě si zahrály ještě jednu skupinu a určily mezi sebou konečné pořadí," prozradil hlavní organizátor turnaje Martin Kosinka.

Letošní systém tak zaručoval každému týmu osm odehraných zápasů a ukázalo se, že to po sportovní stránce bylo lepší než loni. "Oproti loňsku došlo ke změně, kterou nakonec vnímáme pozitivně. Letošní PWO bylo mnohem vyrovnanější než předchozí ročníky, například o pořadí na 2. - 6. místě nebylo ještě tři zápasy před koncem rozhodnuto. Také se neobjevil žádný dvouciferný výsledek," pokračuje Kosinka.

Po těsné základní skupině do bojů o medaile postoupili z prvního místa českobudějovičtí Štíři. Jejich branku kvůli absenci obou stálých gólmanů strážil po celý turnaj Zdeněk Čížek, který se svého úkolu zhostil nad očekávání dobře a patřil k oporám týmu, následováni holandskými Doingem a Kampongem a švédským týmem Nacka HI. Oba pražské celky Tatran Střešovice a SKV Praha ComAp Team se společně s týmem Švýcarska poroučely do skupiny o 5. až 7. místo.

Sledovanost měl i internetový přenos, který organizátoři nabídli florbalovým fanouškům. Největší sportovní novinkou bylo omezení počtu zdravých hráčů na hřišti. Letos mohl být na hřišti v jeden okamžik pouze jeden hráč nebo hráčka bez handicapu. Pro zpestření turnaje byla zařazena exhibice mezi výběrem žen a mužů. Ženských hráček přibývá. V minulosti by nesestavily ani kompletní tým, v roce letošním se to podařilo bez obtíží.

Na turnaji, kterého se zúčastnilo přibližně 100 hráčů a hráček, nakonec ve skupině o 5.-7. místo muselo rozhodnout až sedmé kritérium pro určení pořadí. Pátou příčku vybojoval tým Švýcarska. V prvním semifinále došlo ke zopakování finále z předchozích dvou let mezi Štíry a Nackou, kdy domácí prostředí využil českobudějovický tým a zvítězil 5:2. V druhém semifinále si Kampong poradil se svými nizozemskými kolegy z Doingu 2:0.

Finálový zápas Štíři ovládli stylem "start-cíl". První gól vstřelil Zbyněk Sýkora, na kterého navázali Adam Šimonek a František Šindelář, který si po krásné florbalové akci přes Tomáše Davida a Zbyňka Sýkoru připsal ještě druhý zásah. Doing na konci zkorigoval skóre na výsledných 4:1 pro FBC Štíři České Budějovice, kterým se podařilo obhájit loňské vítězství. V souboji o bronz porazila Nacka HI nizozemský Doing těsně 3:2.

"Pro mě to bylo nejlepší PWO za posledních pár let a jsem rád, že mi to potvrzují také ohlasy hráčů a funkcionářů. Získali jsme mnoho zkušeností, ze kterých budeme moci čerpat v příštích letech. Ještě jsem plný dojmů z letoška, takže na nějaké konkrétní změny v příštím roce je brzo. Hodně se mi líbilo, že tu letos bylo méně celků, ale zato s větší kvalitou," hodnotil Michal Kosinka, organizátor turnaje.