Vítěz dvou posledních Tour Pogačar vyhrál nejdelší etapu a už má zase žlutý trikot

Vítěz posledních dvou ročníků Tour de France Tadej Pogačar vyhrál šestou a zároveň nejdelší etapu letošního 109. ročníku a ještě před první vrchařskou zkouškou se oblékl do žlutého dresu lídra.

Slovinský cyklista, jenž na celkové vedení marně útočil už ve středu na kostkách, vyhrál etapu na Tour posedmé v kariéře. Díky bonifikaci vede průběžné pořadí o čtyři vteřiny.

Třiadvacetiletý Pogačar ukázal skvělou formu již ve středu, kdy přijel do cíle o pár sekund před největšími soupeři. Dnes zaútočil v posledním stoupání a sesadil z čela průběžného pořadí Belgičana Wouta van Aerta. Ten jel přes 130 km v úniku, ale deset kilometrů před cílem ho peloton pohltil.

Pogačar po 220 kilometrech a čtyřech kopcích v závěru finišoval před Australanem Michaelem Matthewsem, třetí dojel Francouz David Gaudu.

"Nebyl to klasický sprint. Poslední dva kopce se jelo na plný plyn a vzalo to všem hodně sil," řekl Pogačar, jenž v pátek pojede na Tour už 17. den ve žlutém. "Soustředil jsem se na to, abych vyhrál etapu. Vše ostatní je bonus," radoval se.

Na Van Aerta po pěti etapách ztrácel 19 vteřin, vyčerpaný Belgičan dojel s mankem sedmi a půl minut. "V jednu chvíli jsem si myslel, že Van Aert dojede až do cíle, ale peloton byl silnější," pochvaloval si Pogačar.

Žlutý dres má ještě před horami, loni ho měl po osmé etapě, předloni až v horské časovce, v níž těsně před dojezdem do Paříže rozhodl.

V čele Tour má díky desetivteřinové bonifikaci za etapový triumf náskok čtyř vteřin na Neilsona Powlesse. Páteční etapa bude první horská a po 176 km skončí na proslulé Planině krásných dívek. Právě na ní předloni Pogačar senzačně připravil o celkový triumf krajana Primože Rogliče.

Cyklistický závod Tour de France - 6. etapa (Binche - Longwy, 220 km):

1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 4:27:13, 2. Matthews (Austr./BikeExchange-Jayco), 3. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 4. Pidcock (Brit./Ineos Grenadiers), 5. Quintana (Kol./Arkéa Samsic), 6. Teuns (Belg./Bahrajn-Victorious), 7. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma), 8. Martínez (Kol./Ineos Grenadiers), 9. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 10. Bardet (Fr./DSM) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 20:44:44, 2. Powless (USA/EF Education-EasyPost) -4, 3. Vingegaard -31, 4. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -39, 5. Pidcock -40, 6. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -46, 7. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) -52, 8. Martínez -1:00, 9. Bardet -1:01, 10. Gaudu -1:02.