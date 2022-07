Vingegaard v časovce nepřipustil drama a má na dosah první triumf na Tour

Dánský cyklista Jonas Vingegaard si v předposlední 20. etapě Tour de France druhým místem v časovce pojistil průběžné vedení a pouze nedělní slavnostní dojezd do Paříže ho dělí od premiérového triumfu na nejslavnějším světovém závodu. Jízdu proti chronometru vyhrál jeho belgický kolega z týmu Jumbo-Visma Wout van Aert.

Vingegaard v technické 40,7 km dlouhé časovce mezi městy Lacapelle-Marival a Rocamadour ztratil na Van Aerta 19 sekund. O osm sekund porazil svého největšího rivala Tadeje Pogačara ze Slovinska, jenž dojel třetí.

Svůj už tak výrazný náskok před vítězem minulých dvou ročníků zvýšil Vingegaard na 3:34 minuty. Čtvrtý dnes skončil jiný bývalý šampion Tour Geraint Thomas z Británie a potvrdil své celkové třetí místo.

Pokud se nestane v neděli nic mimořádného, dosáhne pětadvacetiletý Vingegaard na své první vítězství na Grand Tour. Loni ještě skončil na "Staré dámě" druhý právě za Pogačarem, letos ale zopakuje triumf krajana Bjarneho Riise z roku 1996.

Minulý týden v horské 11. etapě využil Vingegaard slabšího dne úřadujícího dvojnásobného šampiona Pogačara a vysvlékl ho ze žlutého dresu, který pak i za pomoci svého špičkového týmu Jumbo-Visma uhájil.

Ačkoli není časovkářským specialistou a mohl vzhledem k náskoku jet na jistotu, usiloval dnes Vingegaard až do závěrečných kilometrů o vítězství. Byl nejrychlejší na všech třech mezičasech, ale poté, co se krátce před cílem málem nevešel do zatáčky a musel tvrdě brzdit, aby zabránil pádu, zřetelně zvolnil.

Jeho klíčový pomocník Van Aert si tak připsal třetí etapové vítězství na letošní Tour, na níž také ovládl bodovací soutěž.

Cyklisty už na letošní "Staré dámě" čeká jen 116 km převážně ceremoniální jízdy do Paříže. V poslední 21. etapě se tradičně o celkové pořadí nezávodí, až v závěru bojují spurtéři o prestižní prvenství na bulváru Champs-Élysées.

Cyklistický závod Tour de France - 20. etapa (časovka jednotlivců na 40,7 km Lacapelle-Marival - Rocamadour):

1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 47:59, 2. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -19, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -27, 4. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -32, 5. Ganna (It./Ineos Grenadiers) -42, 6. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -1:22, 7. Cattaneo (It./Quick Step-Alpha Vinyl) -1:25, 8. Wright (Brit./Bahrajn Victorious) -1:32, 9. Schachmann (Něm./Bora-hansgrohe) -1:37, 10. Tratnik (Slovin./Bahrajn Victorious) -1:48.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 76:33:57, 2. Pogačar -3:34, 3. Thomas -8:13, 4. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -13:56, 5. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) -16:37, 6. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic) -17:24, 7. Bardet (Fr./DSM) -19:02, 8. Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert) -19:12, 9. Lucenko (Kaz./Astana-Qazaqstan) -23:47, 10. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -25:43.