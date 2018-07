Soupeř ve vlastním týmu i sílící Dumoulin. Tlak na Frooma i Sky je obrovský, říká Tesař

před 1 hodinou

Bývalý cyklista Lubor Tesař hodnotí dosavadní průběh Tour de France. Ta dnes vstupuje do svého posledního týdne.

Tour má za sebou dvě třetiny a Alpy. Co z dosavadního průběhu vám zatím nejvíce utkvělo v paměti?

Jednoznačně divoká etapa na kostkách do Roubaix s mnoha zajímavými situacemi na trati a pády. I tady ukázal Greg van Avermaet svou neuvěřitelnou sílu a chuť útočit v boji o žlutý dres.

Boj o žlutý trikot je stále otevřený. Průběžnému pořadí zatím vévodí dvojice Thomas-Froome ze Sky. Myslíte, na základě dosavadního průběhu, že by jejich pozici mohl někdo ohrozit?

Já doufám, že ještě nevytáhl všechny trumfy z rukávu Tom Dumoulin. Den ode dne v horách je silnější i Roglič a jede se do Pyrenejí, takže věřím, že španělští fanoušci probudí i trio z Movistaru (Quintana, Landa, Valverde).

Jak myslíte, že se situací "Thomas před Froomem" naloží sama stáj Sky? Je lídr pořád Froome? Nemohla by momentální situace zvýšit napětí uvnitř týmu, a tím pádem zvýšit šance ostatních?

Tohle je asi zatím nejzajímavější dění na Tour. Thomas mi zatím připadá dokonce i v kopcích silnější než Froome a je i lepší časovkář. Ale viděli jsme všichni, co dokázal Froome v závěru Gira. Každopádně je to pro něj nová zkušenost - mít nejsilnějšího soupeře ve vlastním týmu. Tohle Brailsfordovi rozhodně nezávidím.

Na rozdíl od celkového pořadí se souboj o zelený trikot zdá být rozhodnutý. Petera Sagana by už mohl ohrozit jen zázrak nebo vypadnutí. Co na jeho dominanci a pohodu, ve které jezdí, říkáte?

Sagan je letos v naprosté pohodě a já začínám pomalu věřit, že je snad schopný se připravit i na tak těžkou trať podzimního mistrovství světa, jaká čeká na jezdce v Innsbrucku, a mohl by i tam uspět. I když papírově by neměl mít šanci a je to profil pro čistokrevné vrchaře.

Většina jeho vyzyvatelů už je kvůli nesplnění časového limitu ze hry venku. Neměla by v tomto směru Tour uvažovat o zmírnění pravidel? I s ohledem na to, že se letos týmy zmenšily o jednoho člena.

Tahle otázka bude jistě hodně diskutovaná po skončení Tour a myslím, že se nějakých regulativních opatření ve prospěch sprinterů v horských etapách dočkáme.

Postavení Sagana dokumentovala situace ze 14. etapy, kdy si Boudat dovolil s ním spurtovat na prémii a poté musel své počínání naštvanému Saganovi vysvětlit a v podstatě se omluvit. Není Saganova dominance soutěži o zelený trikot vlastně na škodu?

Vždycky když někdo dominuje, je to na škodu. Ale tady těžko něco vymyslet - Sagan je neskutečný talent a dříč, který si dokáže jít pro každý bod jako buldok.

Na řadě je třetí týden a Pyreneje. Může se na Froomovi projevit náročný program a komu by podle vás mohl závěr Tour sedět?

Zatím je vše rozehrané velice dobře pro diváky. Jen škoda nešťastného pádu Nibaliho. Bude zajímavé sledovat, jaký bude v závěrečném týdnu rozdíl mezi jezdci, kteří absolvovali Giro, a těmi, kteří se připravovali jen speciálně na Tour. Těším se na souboj Froome-Dumoulin. Holanďan bude mít obrovskou motivaci vrátit Froomovi porážku z Gira. Navíc ten tlak na tým Sky zvenčí je obrovský a nebudou to mít kluci v bíločerné vůbec jednoduché.

Jak moc vám na Tour chybí Češi? Zejména etapa do Roubaix by byla jako šitá na míru Zdeňku Štybarovi.

Pro Zdeňka je to obrovská škoda - byla zde velká šance uspět. Bohužel jel Giro a jeho tým je nabitý hvězdami pro tyto klasikářské etapy. Já jsem nepochopil, proč Quick Step tu etapu takhle prokoučoval. Mohli ji nejen vyhrát, ale měli velkou šanci se obléci i do žlutého trikotu (Gilbert, Jungels). Nevím, jestli si Lampaert myslel, že dokáže ospurtovat Degenkolba s Avermaetem…?