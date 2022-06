Trojnásobný vítěz Tour de France LeMond bojuje s leukémií

V nedožitých 100 letech v sobotu zemřel profesor Otto Hrodek, zakladatel české dětské hematologie. Věnoval se zejména diagnostice a léčbě dětské leukémie. Jako jeden z prvních zaváděl v Československu do léčby tohoto smrtelného onemocnění nové léky, které prodlužovaly nemocným dětem život. O Hrodkově úmrtí dnes na webu informovala 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, kde působil do svého odchodu do důchodu před deseti lety.

Hrodek byl spoluautorem první učebnice dětské hematologie vydané v polovině minulého století. Jeho práce ze 60 a 70. let jsou dodnes citovány v mezinárodních učebnicích hematologie zaměřené na novorozenecký věk.

Věnoval se především diagnostice a léčbě dětské leukémie. Zaváděním moderních diagnostických metod a nových léků se Hrodek zasloužil o to, že z kdysi stoprocentně smrtelné dětské akutní lymfobastické leukémie se postupně stala nemoc, ze které lze vyléčit 90 procent dětí. Další nemocí, které věnoval mimořádnou pozornost, byla hemofilie, tedy onemocnění projevující se poruchou srážlivosti krve.

"Profesor Hrodek patřil mezi velikány české pediatrie a hematologie. Byl vědcem světového jména, vynikajícím lékařem-klinikem s neobyčejnou šíří znalostí a mimořádným pochopením pro duši dětského pacienta a obavy jeho rodičů," ocenil jeho přínos na webu 2. lékařské fakulty UK lékař, vědec a vysokoškolský pedagog Jan Starý.