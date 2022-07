Gesto fair play na Tour. Pogačar spadl, Vingegaard na něj počkal a přesto zvítězil

To se jen tak nevidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ve sjezdu 18. etapy Tour de France spadl. Jeho kolega z úniku oblečený do žlutého dresu Jonas Vingegaard místo toho, aby šel do trháku, na konkurenta počkal, aby ho zase dojel a dál pokračovali společně. Dánského šampiona to ale nemuselo mrzet, nakonec etapu přeci jen vyhrál a je blízko tomu, aby žlutý trikot dovezl i do Paříže.

Aktualizujeme Opět se Jonas Vingegaard s Tadejem Pogačarem odpoutali od zbytku pelotonu a jali se testovat své možnosti. Slovinec při jednom ze sjezdů upadl, čehož mohl lídr využít k trháku... ale kdepak. Dán naopak na soka počkal a předvedl zatím nejhezčí gesto fair-play letošní Tour. 👏👏👏 pic.twitter.com/rSx0iPOfXX — ČT sport (@sportCT) July 21, 2022