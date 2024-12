"Jak vedle něj může spát?" Rodina Pistoriusovy oběti nechápe jeho novou přítelkyni

I jedenáct let poté, co zastřelil svoji přítelkyni, je bývalý olympijský i paralympijský sprinter s umělými protézami podle rodiny jeho oběti plný vražedné zloby.

Oscar Pistorius, bývalý atletický hrdina i usvědčený vrah, opět vzbuzuje kontroverze. Pouhých pár měsíců po svém podmínečném propuštění navázal nový vztah s třiatřicetiletou Ritou Greylingovou.

Blondýna je přitom až nápadně podobná zastřelené Reevy Steenkampové. Zatímco Pistorius se snaží vést nenápadný život, rodina jeho oběti otevřeně varuje novou partnerku bývalé sportovní hvězdy před nebezpečím, které v sobě stále může skrývat.

June Steenkampová, matka zavražděné modelky a právničky, Greylingovou varovala přes média. "Nechápu, jak může nevidět varovné signály. On stále nezvládá svůj hněv," uvedla.

Tento povahový rys podle ní vedl i k tragické smrti její dcery, kterou Pistorius zastřelil v roce 2013 během svatého Valentýna. Navzdory Pistoriusovu tvrzení, že šlo o nešťastnou náhodu a domníval se, že v koupelně je zloděj, rodina Steenkampové věří, že ji zabil v návalu vzteku po hádce.

"Měl podstoupit terapie na zvládání hněvu, ale v době, kdy byl ve vězení, se tomu vyhýbal. Dvakrát jsme dokonce zabránili jeho propuštění, protože jsme věřili, že stále představuje hrozbu. Nic se nezměnilo, hněv v něm zůstává a nebezpečí pro ženy je reálné," dodala Steenkampová, která po smrti své dcery založila nadaci na pomoc obětem domácího násilí.

Stejně šokovaná je i Reevina sestra Simone Cowburnová. "Mám husí kůži, když se dívám na fotografie té ženy. Je jako přes kopírák moje Reeva - stejná postava, obličej, vlasy, dokonce i oči. Je to nechutné, jako by chtěl Reevu nahradit jejím klonem," řekla zaskočeně.

Zároveň vyjádřila pochybnosti nad tím, jak může nová přítelkyně vedle Pistoriuse klidně spát. "Jak se můžete přitulit k muži, který vypálil čtyři rány, jež naprosto zničily tělo ženy, o které tvrdil, že ji miluje?" ptá se.

Podle Cowburnové byla její sestra na počátku vztahu s Pistoriusem okouzlena jeho charismatem, ale brzy se mužovo chování změnilo. "Byl stále víc posedlý kontrolou. Jsem přesvědčená, že v osudnou noc chtěla jejich vztah ukončit a on to nedokázal přijmout. Pokud nemohl mít Reevu on, nemohl ji mít nikdo jiný."

Nová Pistoriusova partnerka je úspěšnou konzultantkou v oblasti podnikání a dlouholetou rodinnou přítelkyní jeho rodiny. Podle zdrojů blízkých páru jejich vztah trvá zhruba tři měsíce a Pistorius se snaží zůstat mimo veřejné dění.

Žije v zabezpečeném sídle svého bohatého strýce v Pretorii, kde se také věnuje práci dobrovolníka v místním reformovaném kostele.

"Snaží se začlenit zpět do společnosti nenápadným způsobem. Vyhýbá se veřejným místům a soustředí se na budování svého nového života v soukromí," cituje britský list The Sun svůj zdroj.

Pistorius, známý pod přezdívkou "Blade Runner", byl kdysi oslavován jako hrdina. Sprinterskými výkony na protézách ohromil svět a stal se prvním člověkem s amputovanými oběma končetinami, který soutěžil na olympijských hrách.

Na vrcholu své kariéry získal zlaté medaile na paralympiádách v letech 2004, 2008 a 2012. Strmý pád však přišel, když zabil Steenkampovou a byl za to odsouzen za vraždu. Z původního trestu třinácti let si odseděl devět.

Zatímco se Pistorius snaží obnovit svůj život, rodina Steenkampové nadále upozorňuje na hrozby, které podle nich představuje. "Rita by měla spát s jedním okem otevřeným," dodala sestra atletovy oběti.