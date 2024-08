Už abych byla z antuky pryč, hlesla Nosková. Muchovou čtvrté místo rozplakalo

Další čtvrté místo pro českou olympijskou výpravu. Deblové duo Karolína Muchová a Linda Nosková těžce vstřebávalo nedělní porážku od sehraných Španělek Sara Sorribesová a Cristina Bucsaová.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Měl to být předkrm před hlavním chodem pařížské finálové řežby mezi Carlosem Alcarazem a Novakem Djokovičem. Nakonec z toho byla španělská jednohubka.

Češky prohrály zápas o bronz jednoznačně dvakrát 2:6. Obě pak o utkání vyprávěly hodně ztěžka a Muchová dokonce marně schovávala slzy.

"Soupeřky nás nenechaly se kdovíjak nadechnout. Neudělaly skoro žádné nevynucené chyby. Bylo to víceméně na nás, jak si s nimi poradíme, a jejich tenis nám prostě nesedl," přiznala Nosková.

Její parťačka, se kterou se daly dohromady až těsně před turnajem po odstoupení Markéty Vondroušové, prohru hodně prožívala.

Po návratu na kurty od táhlého zranění zápěstí a rekonvalescence z operace, měla nadosah první velký úspěch.

"Nějak jsme na medaile od začátku nepomýšlely. Potom se k tomu člověk dostane tak blízko a byly jsme v tom boji o medaile, které jsme obě dvě strašně chtěly. A dvakrát nám to po sobě takhle uklouzlo. O to je to smutnější teď a bolestivé," pronesla Muchová.

Ta navíc musela kvůli tomu, že byla na hrách až do bojů o medaile, obětovat účast na turnaji v Torontu, aby stihla doléčit i drobné bolístky, které z antuky má.

"Hraje se za dva dny na druhé strany zeměkoule, to nejde stihnout. Navíc ani žádná světová příprava, tak uvidíme, jak mi to na betonu půjde," uvedla Muchová.

Nosková se na přechod na jiný povrch vyloženě těší. "Konečně už zmizím z té antuky a rok ji zase neuvidím," ulevilo se české tenistce.

Také šéf českého tenisového týmu v Paříži Petr Pála trochu lamentoval nad složitým programem olympijských her s ohledem na rozjetou sezonu okruhů WTA i ATP.

"Bylo by snazší začít dva dny před zahájením, aby se hrálo třeba od středy. Kdo prohraje ve čtvrtek, tak může jít aspoň na zahájení, když to řeknu blbě. A v pátek by bylo volno, všichni by se dali dohromady a mohli by hrát dvě, ne-li tři soutěže. Ale to by se potřebovali všichni domluvit, aby nebyly jiné turnaje," navrhuje Pála.

S výsledkem českého tenisu je na olympijských hrách spokojený, i když ze tří ataků na cenné kovy dopadl jen jeden, a to zlatý.

"Zlatá medaile z mixa je velký výsledek, absolutně skvělý, ale že k ní máme dvě čtvrtá místa, to je drsné. Někde tajně vzadu jsem doufal, že bychom mohli mít dvě medaile. I tak jsme ale potvrdili pověst českého tenisu," dodal kapitán české ženské reprezentace.

Vítání olympijských šampionů v Českém domě: