Trest platí. Rusové nesmějí pochodovat pod svou vlajkou ani při závěrečném ceremoniálu

před 6 hodinami

Ruské naděje zhatily dvě čerstvé dopingové kauzy, byť prý šlo o ojedinělé případy a nikoliv organizovanou činnost.

Pchjongčchang - Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že trest pro ruské olympioniky za dopingový skandál zůstává v platnosti, takže ani na slavnostním zakončení her v Pchjongčchangu nemohou pochodovat pod svou vlajkou.

Naděje Rusů na ukončení suspendace ještě před koncem olympiády zhatily především pozitivní dopingové testy curlera Alexandra Krušelnického a bobistky Naděždy Sergejevové v průběhu her.

"To bylo velké zklamání a spolu s dalšími důvody to zabránilo MOV, aby byť jen uvažoval o zrušení trestu pro závěrečný ceremoniál," uvedl předseda MOV Thomas Bach.

Výkonný výbor proto doporučil členům MOV, mezi které byl v Pchjongčchangu zvolen i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, aby hlasovali proti zrušení trestu. Rozhodnutí 52 hlasujících členů ze 100 bylo jednomyslné.

Ruští sportovci v Pchjongčchangu startovali pod olympijskou vlajkou jako neutrální tým a dosud vybojovali 16 medailí, z toho jednu zlatou.

Do řad olympijského hnutí se podle Bacha mohou vrátit až poté, co bude jasné, že se v Pchjongčchangu nedopustili žádného dalšího porušení antidopingových pravidel. Otestování všech odebraných vzorků může být hotovo až několik týdnů po skončení her.

Ruský olympijský výbor v prohlášení uvedl, že očekává obnovení členství v příštích dnech. "Vzhledem k současné situaci se domníváme, že obnovení práv Ruského olympijského výboru a všech ruských sportovců bude nejdůležitějším výsledkem olympijských her, které dnes končí," uvedl.

Podle členky MOV Nicole Hoevertszové z Aruby, která vede komisi pro znovuzačlenění Ruska, splnili ruští olympionici na hrách mnohá požadovaná kritéria. Dva pozitivní dopingové testy však byly příliš. Označila je za ojedinělé případy a nikoli organizovanou činnost. Kvůli systematickému dopingu podporovanému státem a jeho krytí na hrách v Soči se Rusové dostali do současné situace.

Podobně se před dnešním hlasováním vyjádřil ruský člen MOV Šamil Tarpiščev. "Ty dva dopingové případy jsou důsledkem nedostatečné výchovy a vzdělání. Jde o ojedinělé případy," řekl.

Rusům nepomohlo ani sobotní vystoupení stříbrné medailistky ze soutěže krasobruslařek Jevgenije Medveděvové, která se MOV omluvila za oba dopingové nálezy svých krajanů. Zákaz nastoupit pod ruskou vlajkou je zklamal.

"Opravdu jsme v to doufali. Někteří sportovci tu kvůli tomu zůstali déle. Jen proto, aby mohli jít pod ruskou vlajkou a v ruských stejnokrojích," uvedla šéfka ruské lyžařské federace Jelena Vjalbeová.