Synek zkusí dvojskif. Cítím v něm větší šanci na olympijskou medaili, říká veslař

Pětkrát se stal na skifu mistrem světa, ze čtyř startů na olympijských hrách přivezl tři medaile. A Ondřej Synek myslí i na další cenný kov zpod pěti kruhů. Z Tokia si ho ovšem chce přivézt ze závodu dvojskifů s Jakubem Podrazilem.

"Už jsem o této alternativě přemýšlel loni a teď na jaře ji chceme realizovat," řekl při rozhovoru pro Aktuálně.cz slavný veslař. Zatímco na skifu už si účastnické místo vyjel, na dvojskifu o něj teprve musí usilovat.

Skif už jste odložil na vedlejší kolej?

V žádném případě skif do pozadí nedávám, budu na něm několikrát v týdnu dál trénovat. Jen si myslím, že kdyby se nám s Podrazilem podařilo zajistit si účast na olympiádě v Tokiu, tak by se v soutěži jednotlivců uvolnilo po mně místo pro dalšího českého veslaře.

O startu v obou závodech neuvažujete?

Z časových důvodů to není možné, protože finálové jízdy jsou od sebe přibližně jen jednu hodinu, takže s plnými silami je nelze zvládnout.

Dvojskif je pro vás novinka. Nemáte obavy, že bude málo času na to, abyste se pořádně sehráli?

Úplná novinka pro mě dvojskif není, s Michalem Dolečkem jsem na něm začínal. V roce 2003 jsme si na mistrovství světa dojeli pro bronz a o rok později na olympiádě v Aténách jsme skončili pátí. A pokud jde o Jakuba, tak je velice silný, což potvrdil na trenažeru při nedávném mistrovství Evropy.

Jak k tomu vlastně došlo, že jste se dali dohromady?

Jeho parťák Lukáš Helešic v lednu nečekaně ukončil kariéru, takže zůstal osamocený. Známe se už tři roky, trénujeme spolu, a tak jsme si řekli, že to spolu zkusíme.

Jaká vede pro vás cesta do Tokia?

Nebude jednoduchá, protože kvůli koronaviru byly dva závody v Itálii zrušeny. Musíme doufat, že ve druhé polovině května se v Luzernu uskuteční olympijská kvalifikace a nám se podaří zaplnit jedno ze dvou volných míst.

Budete mít vůbec možnost se na tuto zkoušku dobře připravit?

Je zatím velký otazník, které plánované závody se uskuteční. Zajímavý by byl třeba ten v Rotterdamu. Když tu možnost mít nebudeme, tak se vydáme do Račic a souhru budeme pilovat na domácí vodě. Třeba by pro nás bylo lepší přijet do Luzernu jako neznámá dvojice.

Co když zjistíte, že byste na mezinárodní scéně mezi nejlepší nepatřili?

Tak si jen řekneme, že je to škoda, ale naše hezké vztahy se tím nezmění. Já se pak vrátím k tvrdému tréninku na skifu. Musím však říci, že cítím větší medailovou šanci na dvojskifu. Je to pro mě nový vítr do plachet a před zřejmě poslední olympiádou také nový impulz.

Změnil vám koronavirus váš nejbližší program?

Nastaly komplikace. Místo na soustředění do Itálie se příští týden vydáme na Slapy. Tam také s Kubou zkusíme, jak nám to půjde. Oba jsme rychlí, takže věřím, že si i na jedné lodi budeme rozumět. Nad dalším programem je za současné situace velký otazník.

Co kdyby se naplnily obavy, že olympiáda se uskuteční v jiném termínu a třeba až za rok?

Tak si na ni počkám. Vždyť je mi teprve sedmatřicet. (smích)