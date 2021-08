Slovenský medailový hrdina vyvolal poprask kontroverzním tetováním. Uráží mě to, řekl

Čekal, že Slovensko bude nadšeně oslavovat jeho stříbrnou olympijskou medaili, země pod Tatrami však spíš řeší tetování, které má golfista Rory Sabbatini na paži. Připomíná totiž kontroverzní symbol, který používají i neonacistické organizace.

Takzvaný triskelion pochází podle historiků z keltské kultury, kořeny má ve starověku. Během druhé světové války ho používali nacisté, odkaz na něj lze ovšem najít i v Bibli.

"Může symbolizovat různé věci, například sluneční kruh, ale může to být i umělecký symbol. Často se vyskytuje v keltském umění, na různých mincích nebo na vlajce ostrovního státu Man," citoval web slovenského deníku Pravda Jakuba Drábika, odborníka z Historického ústavu Slovenské akademie věd.

"V Jihoafrické republice převzalo tento symbol neonacistické hnutí AWB - Afrikaner Weerstandsbeweging, Afrikánské hnutí odporu, které vzniklo v roce 1973, a jde o jedno z nejradikálnějších neonacistických a rasistických hnutí ve světě," pokračoval Drábik.

Právě v Jihoafrické republice se přitom Sabbatini v roce 1976 narodil. Po sňatku se Slovenkou Martinou Štofaníkovou přijal golfista slovenské občanství a rozhodl se reprezentovat svou novou vlast.

Poprask, který vyvolalo po úspěchu na olympiádě jeho tetování, rodáka z Durbanu rozčílil. "Chci se vyjádřit k absurdním obviněním, která byla vznesena vůči mojí osobě, že jsem rasista. Cítím se rozhněvaný a dotčený, že si tohle o mně může někdo myslet," prohlásil Sabbatini v úterý.

"Neskutečně mě to lidsky uráží," reagoval podle deníku Sme na otázku, zda má tetování něco společného s neonacismem.

"Nikdy jsem nebyl spojovaný se žádnými supernacisty a jsem znechucený už jen myšlenkami, že bych s nimi mohl být spojovaný. Vždy jsem si užíval cestování a poznávání nových kultur a lidí z celého světa. Respektuji všechna náboženství, lidi všech ras, každého pohlaví, každého vyznání a přesvědčení. Takový jsem člověk. Tečka," pokračoval vítěz šesti turnajů nejprestižnější golfové série PGA Tour.

Manželka Martina na sociálních sítích uvedla, že tetování má úplně jiný význam. Podle ní symbolizuje tři písmena L. "Znamená to love, laugh a loyalty," prohlásila. V překladu tedy láska, smích, loajalita. "I já mám tohle tetování, i když na jiné části těla, ne na ruce," doplnila Slovenka, jež svému manželovi dělá caddyho a v této roli se představila i v Tokiu.

Tetování si prý nechali udělat po svatbě v roce 2014. "Kombinace osoby, která se narodila v Jihoafrické republice, a tohoto symbolu, vyvolává celkem oprávněné otazníky. Vzhledem k tomu, že odtud pochází a poměrně dlouho tam žil, si nedokážu představit, že by nevěděl, o jaký symbol se jedná," uvedl pro dennikn.sk Daniel Milo, odborník na extremismus a analytik organizace Globsec. "Jeho zvolení nebylo úplně šťastné. Mohl ta tři elka minimálně doplnit nějakým jiným symbolem," dodal Milo.

Podobné debaty, které se na Slovensku rozproudily, ale Sabbatiniho rozpalují. "Bolí to, protože tohle měl být jeden úžasný moment oslav. Jel jsem do Tokia reprezentovat Slovensko, byl to úžasný týden a jsem hrdý, že jsem podal takový výkon, jaký jsem podal. Cítil jsem obrovskou hrdost, že jsem vyhrál stříbro právě pro Slovensko, svou novou adoptivní zemi," svěřil se golfista.

V Japonsku ho porazil jen Američan Xander Schauffele, za nímž Sabbatini zaostal o jedinou ránu. Radost ze stříbrné medaile mu ale pokazily spekulace o tetování. "Tahle absurdní fabulace, kterou vyvolaly určité osoby nebo jednotlivci, mě učinila nesmírně smutným a znechuceným. Je to velmi škaredé," zlobil se Sabbatini.