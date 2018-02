Bohové musí být šílení. Němci budou hrát o zlato, Češi se znovu utkají s Kanadou

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Němečtí hokejisté porazili v semifinále olympijského turnaje Kanadu 4:3 a senzačně si zahrají o zlato. To znamená, že Češi se v sobotu utkají od 13:10 o bronz právě s javorovými listy. Němci v nedělním finále vyzvou Rusko.

Kangnung - Němečtí hokejisté porazili v semifinále olympijských her v Pchjongčchangu překvapivě Kanadu 4:3 a v neděli od 5:10 SEČ budou bojovat o zlato s ruským týmem. Už postupem do finále dosáhli svěřenci trenéra Marca Sturma historického úspěchu. Kanaďané nenavážou na triumf z minulých dvou vystoupení pod pěti kruhy a čeká je v sobotu od 13:10 SEČ souboj o 3. místo s Českou republikou.

Němci vedli ve 33. minutě už 4:1 a Kanada pak marně finišovala. Němci překonali své největší olympijské úspěchy z let 1932 z Lake Placid a 1976 z Innsbrucku, kde dosáhli na bronz. Na světových šampionátech jsou jejich největšími počiny dvě stříbra z let 1930 a 1953.

Podívejte se na německou radost po závěrečném hvizdu

"Je to úžasný pocit. Já stále hledám slova. Jsem na kluky strašně pyšný. Tvrdě bojovali. Nevěděl jsem, co ode dneška čekat. Bylo velké očekávání a tlak. Nikdy jsme v takové situaci nebyli, ale kluci se s tím vyrovnali skvěle," prohlásil Sturm.

Do první šance se po zaváhání německé defenzivy dostal ve čtvrté minutě Roy, jehož blafák do bekhendu ale Aus den Birken kryl. Němci, kteří v úterý vyřadili v kvalifikaci play off Švýcarsko (2:1 v prodloužení) a ve středu ve čtvrtfinále Švédsko (4:3 v prodloužení) se pak ubránili v oslabení za špatné střídání a v polovině úvodního dějství prověřil Poulina tvrdou ránou Hördler.

Kanaďané se dostali z vlastní přesilovky po Schützově faulu do oslabení, když po Veyově nedovoleném zákroku dvakrát za sebou pokazili vhazování. Němcům se tak vzápětí naskytla výhoda pěti proti třem, kterou využil střelou z levého kruhu Macek.

Němci ještě v úvodním dějství odolali při Hagerově trestu a ve 24. minutě zvýšili. Hager od pravého mantinelu ideálně uvolnil Plachtu, který se trefil z levého kruhu nad Poulinovu vyrážečku. Další možnost měl Goc.

Zatímco Kanaďané ztroskotávali na německé obraně či spolehlivém Aus den Birkenovi, Němci ve 27. minutě znovu udeřili. Goc v přečíslení přihrál před branku volnému Mauerovi, který efektně hokejkou mezi nohama překonal Poulina.

Za 88 vteřin sice Kanada při Seidenbergově vyloučení snížila díky trefě Brulého z levého kruhu, ale v dalším oslabení se Němci ubránili a při O'Dellově pobytu na trestné lavici opět slavili tříbrankový náskok. Plachtovu ránu od modré čáry tečoval ve 33. minutě za Poulina Hager.

Vzápětí fauloval zákrokem na hlavu Brulé Wolfa a šel pykat na pět minut a do konce utkání. V oslabení sice zahrozil Lappierre, ale šance přibývaly na straně Němců. Po Macekově ráně pomohla Kanadě pravá tyč. Ještě stále v početní výhodě ztroskotal Reimer na vyrážečce kanadského gólmana a těsně před pauzou trefil Seidenberg horní tyč.

Ve 43. minutě po přečíslení dvou na jednoho snížil po Thomasově přihrávce blafákem do bekhendu Robinson. Za 39 sekund fauloval Kahuna Goloubef, ale rodák z Česka v německém dresu nařízené trestné střílení neproměnil.

V polovině třetí třetiny snížil při Plachtově trestu Roy, jehož přihrávka před branku se odrazila za Aus den Birkena od Kruppovy brusle. Bojující Němci ale těsný náskok ubránili při Hördlerově vyloučení i v závěrečné power play.

"Je to neuvěřitelné. Je to jako sen. Pro nás je to pro všechny největší okamžik. Nejdříve se musím uklidnit a pak si to možná pořádně uvědomím," řekl brankář Danny Aus den Birken, který pochytal 28 střel, zatímco jeho protějšek Kevin Poulin inkasoval čtyřikrát z 15 pokusů.

Kanadě se sen o třetím triumfu za sebou rozplynul. "Je to pro nás ohromné zklamání. Všichni včetně lidí okolo týmu celý rok tvrdě pracovali na tom, abychom byli připravení a uspěli. Jako hráči jsme si splnili své úkoly, ale odejít dnes bez vítězství je zdrcující a psychicky těžké pro všechny z nás," uvedl kanadský obránce Maxim Noreau.

Kanada - Německo 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 29. Brulé (Ch. Lee, Noreau), 43. Robinson (Thomas, Ch. Lee), 50. D. Roy (Ch. Lee, Noreau) - 15. Macek (Kahun), 24. Plachta (Hager), 27. Mauer (M. Goc, Wolf), 33. Hager (Plachta, Schütz). Rozhodčí: Kubuš (SR), Mayer - McIntyre (oba USA), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 5:8, navíc Brulé (Kan.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:2. Diváci: 4057.

Sestavy:

Kanada: Poulin - Robinson, Ch. Lee, Noreau, Genoway, Goloubef, Gragnani, Stollery - Brulé, D. Roy, R. Bourque - Thomas, Kelly, Raymond - Vey, Ebbett, Wolski - Lapierre, O'Dell, Klinkhammer - Kozun. Trenér: Willie Desjardins.

Německo: Aus den Birken - Boyle, Ehrhoff, M. Müller, Y. Seidenberg, J. Müller, Hördler, B. Krupp - Reimer, Hager, Ehliz - Kink, M. Goc, Plachta - Wolf, Kahun, Macek - Mauer, Fauser, Schütz - Noebels. Trenér: Marco Sturm.