Seděla jsem blízko doktora Voráčka. Neházejte nákazu na sportovce, zlobí se Sluková

Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková uvedla, že v letadle do Tokia seděla blízko lékaře Voráčka, prvního pozitivně testovaného Čecha na OH.

"Olympiádu nám s Bárou už bohužel nikdo nevrátí, je to pořád velké zklamání. V médiích se ale objevila spousta zpráv a spekulací o celém charterovém letu, a ačkoliv nechci nikoho pranýřovat, mám potřebu, jako přímý účastník letu, uvést pár věcí na pravou míru," tvrdí plážová volejbalistka.

"Seděla jsem se Simonem (Nauschem) jen ob jednu řadu za doktorem Voráčkem, a to celou cestu do Tokia. Neseděli jsme vzadu, jak se objevovalo v médiích. Když jsem pak zpětně četla vyjádření hygieny, tak jsem zcela nepochybně byla, z pohledu toho, jak jsme v letadle seděli, blízký kontakt pana doktora Voráčka, který byl prvním pozitivně testovaným po příletu do Tokia. Stejně tak Simon, moje parťačka Bára, Ondra Perušič s Davidem Schweinerem i jejich trenérem Andreou Tomatisem. Přímo v řadě za námi pak seděl stolní tenista Pavel Siruček," popisovala.

Primární problém vidí v tom, že se na palubu dostal nakažený cestující. "Cítím snahu problém bagatelizovat a přehodit na nás sportovce, že jsme nebyli zodpovědní. To mě na tom všem mrzí asi nejvíc."