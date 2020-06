Prosím raději ne. Většina obyvatel Tokia nechce olympijské hry v roce 2021

Obyvatelé Tokia nejsou příliš nakloněni tomu, aby jejich město příští rok hostilo odložené olympijské hry. Pro zrušení, nebo další odložení obří sportovní akce se ve víkendovém průzkumu vyjádřilo 51,7 procenta dotázaných. Naopak 46,3 procenta respondentů by rádo vidělo olympijské hry v náhradním termínu od 23. července 2021.

Telefonický průzkum společně zorganizovaly agentura Kjódó a televizní stanice Tokyo MX. Zapojila se do něj zhruba tisícovka respondentů. Z těch, kteří se staví proti olympiádě v roce 2021, byla o něco větší část nakloněna jejímu úplnému zrušení. Zbytek by byl vzhledem k nejistému vývoji mezinárodní situace kolem pandemie koronaviru pro další odklad.

Tuto možnost prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach i japonský premiér Šinzó Abe dosud označovali za nemožnou, ale vlivný člen organizačního výboru her Harujuki Takahaši před dvěma týdny vyzval MOV, aby v případě nepříznivé epidemiologické situace nejprve zvážil tuto variantu.

Do náhradního termínu olympiády chybí více než rok, ale objevují se názory, že bez vakcíny proti koronaviru bude její bezpečné uspořádání velmi obtížné. Organizátoři v zájmu snížení nákladů i kvůli bezpečnosti plánují hry co nejvíce zjednodušit. Z lidí nakloněných olympijským hrám v roce 2021 by jen třetina chtěla OH v plném rozsahu, dvě třetiny by byly pro různá omezení včetně možného vyloučení diváků.

Velkou roli při organizaci olympijských her dosud hrála tokijská guvernérka Juriko Koikeová, která bude v neděli ve volbách obhajovat svůj post.