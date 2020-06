Aspoň vím, jak vypadá léto v Česku, hodnotí koronavirovou pauzu kanoistka Fišerová

Vinou koronaviru budou mít letos olympionici volnější léto, což však neplatí pro vodní slalomáře, které čeká druhá část národní kvalifikace pro OH v Japonsku a mistrovství Evropy. "Pojedu na kanoi a chtěla bych na ní dojet až do Tokia," smála se juniorská mistryně světa Tereza Fišerová v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vítáte rozhodnutí o konání těchto dvou důležitých soutěží ještě letos?

Určitě, protože víme, proč trénujeme a na co se připravujeme. Navíc jsem ráda, že konečně zjišťuju, jaké je v naší republice počasí v tomto letním období, v němž každý rok jezdíme někde po světě. Díky kvalitní přípravě jsem v pohodě a snad se nic nezmění ani do termínů nominačních závodů, které jsou koncem července ve Veltrusech a začátkem srpna v pražské Troji.

Mým jednoznačným cílem je účast na olympijských hrách. Snad se mi to podaří, ale dobře vím, že to nebude snadné, protože v jednotlivých kategoriích může na olympiádě startovat z každé země vždy jen jeden závodník.

V polovině září se v pražské Troji bude konat mistrovství Evropy. Vítáte jeho uspořádání už letos, a navíc na domácí vodě?

Je výborné, že Angličané jeho uspořádání odřekli a našemu vedení se ho podařilo získat. V domácím prostředí je každá taková vrcholná akce velkým zážitkem. Doufám, že během léta se zase trochu víc otevřou hranice a do Prahy přijede kompletní evropská špička.

Vyhovuje vám i verdikt, že na tomto šampionátu bude definitivně uzavřena nominace na olympijské hry? Není to předčasné?

Já tento koncept vítám, je to správné řešení. Každý nominovaný olympionik bude mít možnost v klidu se už v zimě začít připravovat a na jaře pak bez nějakých obav či nervozity svoji formu už jen ladit. Kdo si letos pro letenku do Tokia dojede, tak má na ni nárok. A pokud by ho později přibrzdily zdravotní problémy nebo výrazný pokles výkonnosti, tak bude včas připraven náhradník.

A máte nějaké informace o vašich největších soupeřkách?

Vůbec žádné, vždyť řadu měsíců se žádný závod nekonal. Do Prahy tedy mohou přijet kanoistky, o nichž toho moc vědět nebudu, a navíc, jako skoro vždy, může některá úplně neznámá slalomářka překvapit. I na tuto alternativu musím být připravená.