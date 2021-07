Polámané kosti ani přetržené vazy ji nezastavily. Holasová míří do olympijského Tokia

Dva a půl měsíce před olympiádou si sportovní gymnastka Aneta Holasová zlomila lýtkovou kost a potrhala vazy v kotníku, ale dnes nechyběla na palubě speciálu mířícího na hry do Tokia. V zemi, kde zazářila její předchůdkyně a legenda Věra Čáslavská, sice nezacvičí své nejtěžší možné sestavy, ale přesto doufá, že neudělá ostudu.

"Chci si olympiádu užít. Nechci tím vůbec říct, že jedu na výlet, ale v gymnastice je obecně velký úspěch se tam jenom dostat. Chci hrdě reprezentovat a předvést co nejlepší výkon," řekla závodnice TJ Bohemians Praha, která se na olympijské hry kvalifikovala na předloňském mistrovství světa ve Stuttgartu, kde obsadila v kvalifikaci víceboje celkově 51. příčku.

Dvacetiletá Holasová se zranila v přípravě začátkem května. Při skokanském tréninku si zlomila pravou lýtkovou kost, přetrhla vazy v kotníku a naštípla hlavičku holení kosti. "V momentu, kdy se to stalo, tak jsem se s olympiádou loučila, ale pak jsem si nepřipustila, že bych nejela."

Každý den chodila pilně na rehabilitace na dvě až tři hodiny. "Měla jsem různé mikroproudy, magnety, lasery i krevní plazmu a podobné věcí," vypočítala. V rámci možností se udržovala v kondici a lékaře poslouchala a ještě si přidávala. "Dělala jsem víc, než jsem musela," kývla.

Před měsícem a půl tak mohla stříbrná medailistka v prostných z předloňských Evropských her v Baku začít naplno s přípravou. Má ale problém s dopady, především při přeskoku či v závěru kladiny, proto musela měnit obtížnost. "Půjdu sice o něco lehčí sestavy, ale zase doufám, že budou o to čistší. Makala jsem naplno a myslím, že předvedu plnohodnotný výkon," věří.

Na pravé noze nemůže dělat ani piruety, proto se je učila na levé. "Obecně ale piruety moc nemusím a teď je musím točit na druhé noze, to není moc příjemné, ale naštěstí mi to nedělalo takový problém. A musela jsem víc věcí lehce poupravit, abych to mohla zvládnout."

Představa o cvičení s nejtěžšími prvky, které umí, sice vzala za své, ale už její účast se dá považovat tak trochu za malý zázrak. "Taky mi to tak přijde," usmála se Holasová.

Do kvalifikace víceboje zasáhne v neděli 26. července. A stejně jako při všech ostatních sportech bude hlediště bez fanoušků, což zažila na mistrovství Evropy. "A ještě půjdu v prvním sledu, takže tam ani nebudou ostatní delegace, takže to bude v tý velký hale asi trošku smutný. Ale nějak se s tím popasuju a doufám, že nám budou všichni fandit aspoň na dálku," řekla.