Olympiáda v červenci nezačne, zní z olympijského výboru. Tlak sílí, připouští Češi

Podle člena Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Richarda Pounda budou letní olympijské hry v Tokiu odloženy. Kanadský funkcionář, bývalý viceprezident MOV a někdejší šéf světové antidopingové agentury WADA, to řekl listu USA Today.

"Na základě informací, které má MOV k dispozici, bylo rozhodnuto o odkladu. Parametry ještě nebyly stanoveny, ale hry nezačnou 24. července, pokud vím," uvedl v telefonickém rozhovoru osmasedmdesátiletý Pound, který je členem MOV od roku 1978.

Další kroky podle něj MOV oznámí v nejbližší době. "Půjde to po etapách. Hry odložíme a potom se budeme zabývat všemi konsekvencemi, které z toho vyplynou a které jsou obrovské," dodal. Pro agenturu AFP doplnil, že odklad je nevyhnutelný.

Mluvčí MOV Mark Adams to listu nepotvrdil a řekl, že výbor zvažuje různé scénáře. Poundův výrok označil za interpretaci jednotlivce. Odkázal přitom na nedělní prohlášení, ve kterém MOV poprvé připustil možnost odkladu olympiády a oznámil, že konečné rozhodnutí lze očekávat do čtyř týdnů.

Kanadský olympijský výbor oznámil, že své sportovce do Japonska nevyšle, pokud se olympiáda bude konat v původním termínu. Český olympijský výbor (ČOV) chce vyčkat na rozhodnutí MOV, na odklad je ale připraven. Sportovní ředitel ČOV Martin Doktor by za současného stavu sportovce na olympijské hry do Tokia neposlal. Už i japonský premiér Šinzó Abe připustil, že za současných okolností by se OH konat nemohly.

ČOV oznámil, že se přizpůsobí jakémukoliv rozhodnutí, ale zatím směřuje přípravy k řádnému termínu. Předseda Jiří Kejval nicméně uznal, že tuto variantu nepovažuje za příliš pravděpodobnou.

MOV v neděli poprvé veřejně připustil možnost odložení her. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Kejval by byl rád, aby bylo jasno co nejdříve. "Jsme připraveni na všechna řešení. Neopouštíme variantu 24. července, i když ji v současné době nepovažujeme za příliš pravděpodobnou," řekl novinářům.

České přípravy pokračují podle plánu. "Z Japonska jsme zatím nedostali jiné termíny. Z hlediska administrativních věcí jsou hry poměrně blízko. Řešíme akreditace a plno dalších věcí, jež jsou na naši účast navázány," uvedl Doktor, který bude šéfem olympijské mise. "Vždycky hodnotím věc ze současné situace. Teď tam asi nikoho nepošleme. Ale nevíme, co se bude dít za týden, za dva týdny. Pro nás je měřítkem číslo jedna, jestli budou hry bezpečné," řekl Doktor novinářům.

Komise sportovců ČOV podpoří odklad olympiády, jestli se situace kolem pandemie koronaviru neuklidní. "Máme v úmyslu jet a reprezentovat, ale pokud se situace výrazně nezlepší a máme-li ochránit zdraví sportovců a všech lidí, tak budeme podporovat odklad her na termín, který bude možný. Aby se hry uskutečnily v době, která bude v pohodě," řekl ČTK předseda komise sportovců ČOV David Svoboda.

Ve světě hlasy sílí volající po odkladu OH. Hry v původním termínu odmítají zástupci Velké Británie, Norska, Rakouska, Polska či Švýcarska. Kanadský olympijský výbor ohlásil, že v červenci tým do Tokia nepošle, a žádá odložení her o rok. "Jsme uprostřed celosvětové zdravotní krize, která je mnohem důležitější než sport," uvedl.

Také Australané svým sportovcům doporučili, aby se začali chystat na odložení her. Britové jsou připraveni je následovat. "Pokud to s virem bude pokračovat, jak předpokládá vláda, nevidím šanci, že bychom mohli tým vyslat," řekl šéf britských olympioniků Hugh Robertson.

Zástupci Polského olympijského výboru zdůraznili, že kvůli pandemii koronaviru vzrůstá nejistota mezi sportovci, kterým se stále zhoršují podmínky k přípravě. Dokončeny navíc nejsou kvalifikace v řadě sportů. Návrh na odložení her podpořil i rakouský ministr sportu Werner Kogler, v řádném termínu nechce za současné situace vyslat do Tokia sportovce ani šéf Norského olympijského výboru. "Jsem si naprosto jistý, že MOV, japonská vláda, Tokio i organizační výbor se zachovají zodpovědně a co nejdříve předloží nový termín her," uvedl Berit Kjöll.

Podle Ruského olympijského výboru se musí vedení světového sportu tváří v tvář koronavirové panice rozhodnout až po zralé úvaze, založené na logice a důkladné analýze. Američané se podle prezidenta Donalda Trumpa v otázce přístupu k olympijským hrám zařídí podle rozhodnutí Japonska.

A japonský premiér Abe už prohlásil, že odklad by byl nejlepší variantou pro případ, že by se jinak olympiáda nemohla uskutečnit v kompletní podobě. "V takovém případě by rozhodnutí o odložení bylo nevyhnutelné," řekl premiér. Zrušení her stejně jako funkcionáři MOV vyloučil, vyzval ale k co nejrychlejšímu vyřešení situace. "Prioritou pro nás všechny je zdraví sportovců," dodal.

Odložení her by podle ekonomických expertů znamenalo pro pořadatelskou zemi obrovské finanční ztráty. Hlavní ekonom finanční společnosti SMBC Nikko Securities Džuniči Makino je spočítal na 670 miliard jenů (přes 155 miliard korun). Kacuhiro Mijamoto z univerzity v Kansai došel k částce o 30 miliard jenů nižší. V případě úplného zrušení eur vyčíslili škody na 7,8 respektive 4,5 bilionu jenů.