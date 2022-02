Pešán po Dánsku: Byli jsme lepší a kluci nevypustili ani vteřinu. Takový je hokej

Český národní tým poprvé v historii prohrál v základní hrací době s Dány a do olympijského turnaje v Pekingu vstoupil nepříjemnou porážkou, která výrazně komplikuje snahy o přímý postup do čtvrtfinále. Kouč Filip Pešán nehledal výmluvy, za svůj tým se ale postavil.

Peking (od našeho zpravodaje) - Bídné období českých hokejistů pokračuje i pod pěti kruhy. "Už to není náhoda," hlesl Filip Pešán v útrobách Národního stadionu v čínské metropoli.

Češi zase dostali první gól. Jít do vedení se jim letos nepovedlo ještě ani jednou.

V Pekingu se hned od začátku odvíjel ideální scénář pro dokonale defenzivně organizované Dány.

"První branka, kterou jsme inkasovali, byla přesně taková, jakou jsme měli dát my. Zaclonit, narvat tři hráče do brány, a pak tam může projít i střela, která nemá gólové parametry," litoval trenér.

Průšvihem skončila i další důležitá součást herního plánu: pomoci si přesilovkami.

Hned v té první Češi propadli, na modré chyboval Jakub Jeřábek a unikajícího dánského soupeře musel faulovat za trestné střílení. Dánové náskok zdvojnásobili.

"Pro psychiku našich přesilovek to byla velká rána. Když prohráváte 0:2 s Dánskem, je to hrozně těžké. To se potvrdilo," řekl Pešán.

Jeho svěřenci soupeře výrazně přestříleli, ale celý duel se potýkali se špatnou produktivitou.

"Nechci hodnotit počet střel, protože to nikdy není ukazatel, který bych já bral nějak extra vážně, ale i vyložených šancí jsme měli víc než soupeř," popisoval.

Trefil se jen kapitán Roman Červenka, parádně do horního rohu, po skvělé práci Jana Kováře. Snížení přišlo hned zkraje druhé části, žádný obrat se ale nekonal. Češi byli bezzubí.

"Dostávali jsme se do pozic, ze kterých by naše střely měly končit v síti, ale jestli jsme byli nervózní, nebo… Nemám pro to vysvětlení. Ve vyložených šancích jsme opět zakončili tak, že jsme branku nedali."

Dánové chytli svou šanci a ukázali, co jsou zač. Houževnatý tým, který je dlouho spolu, je sehraný. A dlouhodobě zná způsoby, jak dostat Čechy do velkých problémů.

"Viděli jste sami, že Dánové vyhazovali puky, mlátili je po plexisklech. To bohužel stačilo. Hráli velmi obětavě, mají v obraně velké chlapy. Nepustili nás do předbrankového prostoru, což byl taky jeden z klíčů zápasu," chválil český trenér na hranici možností bojujícího soka.

Slova uznání měl ale i pro svoje mužstvo. Zlý výsledek pro něj nemohl zastínit některá pozitiva.

"Je krátce po zápase, takže tady nechci pronášet nějaká velká moudra. Je to samozřejmě nepříjemné, ale musím říct, že kluci nic nevypustili. Ani vteřinu," zdůrazňoval.

"Ten tým žil a udělal pro výsledek všechno. Bohužel takový je hokej, a byť si myslím, že jsme v tom zápase byli lepší než soupeř, tak jsme nevyhráli," dodal.

"Je to komplikace, co se týče přímého postupu. Na druhou stranu, už před začátkem jsme věděli, že pokud máme ambice postoupit ze skupiny, potřebujeme porazit Švýcary i Rusy. Na tom plánu se nic nemění," uzavřel kouč.