Pešán: Padla na nás tíha duelu i chuť národa po medaili. O svém konci mluvit nechtěl

Peking (od našeho zpravodaje) - Nemluvilo se mu lehce. Český národní tým pod vedením trenéra Filipa Pešána zažívá historický průšvih, na olympijských hrách v Pekingu končí ještě před branami čtvrtfinále. "Jsem zklamaný, je pár minut po zápase a nejsem schopný říct, co bude," prohlásil kouč ke svému dalšímu působení ve funkci.

Jaké máte pocity po vyřazení v osmifinále olympijských her?

Zklamání je obrovské. Mrzí mě, že takhle fantastický kolektiv to nedotáhl dál. Jsem moc zklamaný.

Co dnes bylo klíčem k zápasu?

Za mě jsme byli moc nervózní. Dopadla na nás tíha zápasu, do kterého jsme i dobře vstoupili. Kotouče se neodrážely, jak jsme si přáli. První neuznaný gól budiž důkazem. Zlomový okamžik bylo inkasování v oslabení a vzápětí jsme takovým naražením o rozhodčího inkasovali okamžitě druhý gól. Po dobrém vstupu to týmem zatřáslo. Inkasovali jsme pak ve druhém oslabení, což už je naše taková ohraná písnička.

Dostali jste dva góly ze tří oslabení. Proč se hra v početní nevýhodě nedařila?

Soupeř to zahrál dobře, má velmi kvalitní hráče. Jak jsme přehráli v přesilovkách Rusy, dnes nás přehráli Švýcaři. Pomohli jsme si až na závěr při šest na čtyři. I ta předchozí přesilovka nám měla víc pomoct.

Je v hlavách hráčů, že český hokej na velkém turnaji už dlouho neuspěl?

Za mě to hrálo jednoznačně roli. Každý věřil, že po letech budeme ti, kdo zase zvednou prapor českého hokeje. Bohužel jsme navázali na neúspěchy předchozích let.

Nezvládají hráči tlak, který stoupá s tím, jak se kupí neúspěchy na velkých akcích?

Hráči tlak vnímají a nemyslím to ve zlém. Vnímají chuť národa po medaili. Věděli jsme, že Švýcaři jsou velmi kvalitní tým už před turnajem. Na něm byly extrémně vyrovnané výsledky. Věděli jsme, že jdeme trošku proti osudu. Je to jeden z nejtěžších soupeřů, který nás mohl potkat. A nepoprali jsme se s tím.

Máme hráče, kteří hrají velmi dobře v Evropě. V reprezentaci je to ale skoro pokaždé křeč. Proč?

Samozřejmě jsme se o tom trošičku bavili. Přemýšleli jsme, jestli tlak hráče příliš nesvazuje, ale tohle zažívá každý národní tým. Nejsem schopný na to odpovědět.

Kdo reálně skládal nominaci na olympijské hry? Petr Nedvěd, nebo vy?

Petr Nedvěd a já. Oba dva.

Uvažujete o konci ve funkci trenéra národního týmu?

Samozřejmě je to neúspěch. Jsem zklamaný, je pár minut po zápase a nejsem schopný říct, co bude. Nemám připravenou řeč po prohře se Švýcarskem.

Jde o historický neúspěch českého hokeje. Jak moc to bolí z tohoto pohledu?

Když se zeptáte na letošní sezonu a mistrovství světa, vím, že výsledky nejsou dobré. Nebudeme si nic nalhávat. Na druhou stranu je otázka, jestli se světu nemusíme podívat trochu do očí. Bereme to tak, že bez medaile je to neúspěch. Bez diskuze ji chci i já. Nevím, jestli není na čas si nalít trochu čistého vína, že spíš je obrovský úspěch o tu medaili vůbec bojovat.

Není cesta do pekel, že nás tohle bude uspokojovat?

Neříkám, že se tím budeme uspokojovat. Když není medaile, tak se to automaticky bere jako průšvih. Myslím, že doba pro nás taková není.

Jak by tedy měly vypadat cíle českého hokeje?

Cíl uhrát medaili má snad každý tým, který sem přijel. Reálně se bavím, že ve skupině jsme sehráli dobré zápasy, ale není náhoda, že už snad patnáct let medaili nemáme. Nemyslím si, že je to úplná náhoda.

Na olympijských hrách se český tým umístí pravděpodobně na devátém místě. Je to tedy místo, kam nyní Češi ve světovém hokeji patří?

Vím, že něco potřebujete slyšet, ale já nevím. Teď jsem dohrál před deseti minutami zápas, který jsme prohráli. Nerad bych v emocích něco hodnotil. Dám si pár dnů a pak to možná zhodnotím líp.

Turnaj asi výrazně zkomplikovala hned úvodní prohra s Dány, která ovlivnila soupeře pro předkolo play off. Souhlasíte?

Určitě naši cestu ovlivnila. Jestli chce člověk postoupit do bojů o medaile, musí už po cestě porazit velmi silné týmy. Příkladem jsou právě Švýcaři, kteří taky s Dány prohráli… Také jim to pomohlo.

Jak vypadal tým po druhé třetině? Byl naživu?

Na tým trošku padl stav a průběh zápasu. Trochu jsme přeházeli lajny, abychom tým nakopli a nepovedlo se to.

Kdybyste dostal příležitost vést tým na mistrovství světa, jakou cestou byste se vydal?

Šel bych podobnou cestou jako na olympiádě. Výsledky nebyl výbuch, ale byla otázka, jestli zápas o gól dnes vyhrajeme, nebo ne a budeme zase ve hře o medaile. Je to velmi blízko a nemůžu proti týmu říct ani půl slova.