Olympiáda živě: Olympiáda končí, Japonky chtějí v basketbalu překvapit suverénní USA

Světový rekordman Eliud Kipchoge z Keni na olympijských hrách suverénně obhájil vítězství v maratonu. V Sapporu vyhrál časem 2:08:38 a navázal na pět let staré prvenství z Ria de Janeiro.

Za šestatřicetiletým favoritem doběhli se ztrátou téměř půldruhé minuty dva somálští rodáci reprezentující evropské státy. Stříbro získal pro Nizozemsko Abdi Nageeye a bronz vybojoval Bashir Abdi v belgickém dresu.

Kipchoge je třetím maratoncem, který dokázal obhájit olympijské vítězství. Před ním se to povedlo legendárnímu Etiopanovi Abebemu Bikilovi (1960 a 1964) a reprezentantovi někdejší NDR Waldemaru Cierpinskému (1976 a 1980).

"Tohle je můj odkaz, druhé vítězství v maratonu za sebou. Doufám, že to pomůže inspirovat novou generaci," uvedl Kipchoge. "Znamená to pro mě opravdu moc. Loňský rok byl náročný (kvůli pandemii) a jsem rád, že organizátoři dokázali tenhle závod nakonec uspořádat. Mám radost, že mám titul, obrovský úspěch ale je, že se tahle olympiáda konala. Znamená to, že jsme na cestě k normálnímu životu. Covid-19 bude pryč, to je smysl této olympiády," prohlásil.

Po třicátém kilometru se Kipchoge, jehož světový rekord má hodnotu 2:01:39, začal soupeřům vzdalovat a jeho náskok postupně narůstal. V cíli měl na druhého Nageeyeho k dobru minutu a 20 sekund. S větším náskokem doběhl vítěz olympijského maratonu naposledy v roce 1972 v Mnichově, kde Američan Frank Shorter vyhrál o dvě minuty a 12 sekund.

"Chtěl jsem se ostatním utrhnout, abych lidem ukázal, jak je to krásný závod. Taky jsem chtěl otestovat, jak na tom jsem," řekl Kipchoge, který si doběhl už pro čtvrtou olympijskou medaili. V letech 2004 a 2008 získal na dráze bronz a stříbro na 5000 metrů. Během závodu zaujal i svými úsměvy. "Úsměv znamená štěstí. Když jste šťastný, pomůže vám to se uvolnit a užít si závod."

Maratonci závodili v severněji položeném Sapporu, aby nebyli vystaveni extrémnímu vedru v Tokiu. Závod startoval v 7:00 ráno, i tak se běžci museli vyrovnat s teplotou kolem 30 stupňů Celsia a vysokou vlhkostí.