Nepustíme hokejisty na olympiádu. Šéf KHL pohrozil odvetou, pokud MOV potrestá Rusy plošně za doping

před 37 minutami

Bude na OH chybět i ruský útočník Sergej Plotnikov? | Foto: Reuters

Pokud Mezinárodní olympijský výbor sáhne k plošnému dopingovému trestu pro ruské sportovce, nepustí své hráče na únorové hry do Pchjongčchangu ani Kontinentální hokejová liga. Naznačil to prezident KHL Dmitrij Černyšenko. Na olympijském hokejovém turnaji budou letos poprvé od roku 1994 chybět hráči z NHL.

Moskva - Mezinárodní olympijský výbor na prosincovém zasedání výkonného výboru rozhodne o sankcích, které by uzavřely skandální kauzu systematického dopingu v ruském sportu a manipulací se vzorky na olympijských hrách v Soči 2014. Například sdružení národních antidopingových komisí (NADO) požaduje vyloučení všech ruských sportovců z nadcházejících her v Koreji.

Prezident Kontinentální hokejové ligy Dmitrij Černyšenko v dnešním prohlášení reagoval tím, že pro Rusy je nepřijatelným řešením i start pod neutrální vlajkou. "Nerozumíme situaci, kdy MOV vylučuje sportovce nikoli na základě reálných důkazů o užití dopingu, ale na základě podnětů od informátorů a komisí. KHL je připravena na to patřičně reagovat," uvedl.

Před loňskou letní olympiádou v Riu de Janeiro olympijský výbor nedal na doporučení antidopingové agentury WADA plošně vyloučit ruské sportovce a řada z nich směla v Brazílii startovat. MOV nechal na jednotlivých federacích, aby každý případ posoudili individuálně.

Šéf MOV Thomas Bach v půlce října prohlásil, že v kauze ruského dopingu skončí do měsíce výslechy a případy budou posléze do konce listopadu vyřešeny. Zda budou moci startovat podezřelí sportovci na únorových hrách v Pchjongčchangu, by nejspíš měly znovu rozhodnout konkrétní federace.

Údajnou manipulaci s dopingovými vzorky při hrách v Soči a systematický doping v Rusku vyšetřují dvě komise, Oswaldova a Schmidova. Vycházejí ze závěru McLarenovy zprávy pro Světovou antidopingovou agenturu WADA, jejíž první část byla zveřejněna už v červenci 2016. Olympijský výbor proto čelí kritice, že vyšetřování je příliš zdlouhavé.

MOV se hájí tím, že případy jsou složité a znovu byly analyzovány vzorky moči všech ruských sportovců ze ZOH v Soči. Původně ale Bach sliboval, že jasno bude ještě do začátku zimních Světových pohárů. A ten třeba alpským lyžařům již začal o minulém víkendu.