"Na co Japonci staví tribuny?". Slalomáři se v Tokiu nestačí divit a bojují s vedrem

Mezi prvními mohli vyrazit do olympijského Tokia vodní slalomáři, aby si pořádně najeli kanál pro medailové boje. Zároveň si zvykají na celou řadu hygienických opatření, které mají chránit Japonsko před šířením koronaviru.

Slalomáři byli snad největšími kritiky sportoviště, které pro olympijské hry v Tokiu vyrostlo. Po testech před dvěma lety si stěžovaly na nevyzpytatelnost kanálu. Voda si prý tekla, kudy chtěla a každý závodník mohl mít jiné podmínky pro jízdu.

To už ale zřejmě Japonci těsně před začátkem her napravili. "Podle slov závodníků ty změny na trati byly úspěšné a trať je podstatně stabilnější, než byla, a i z vodáckého hlediska kvalitnější. To naši i zahraniční závodníci dost kvitovali," prohlásil Jiří Prskavec starší trenér a otec hlavního českého aspiranta na medaili v kajaku.

Všichni čtyři členové českého týmu ve vodním slalomu jsou v Tokiu a bydlí v karanténním hotelu vzdáleném dvacet minut jízdy od olympijského závodiště.

"Kvůli covidovým opatřením se nesmíme na pokojích navštěvovat. Spíme na samotkách. Jediný kontakt je při snídani a při večeři, kdy se můžeme sejít v jídelně. Je to zvláštní, protože pak spolu při trénincích celý den normálně fungujeme. Ale taková jsou pravidla a respektujeme je," krčí rameny Prskavec starší.

V údivu nepřestává být ani z toho, že Japonci dál dělají stavební úpravy v areálu, hlavně na tribuně pro zhruba 10 tisíc diváků, která během her přitom stejně zůstane prázdná. "Pořád kolem ní chodí a něco dolaďují. Nikdo nechápe, proč nebo pro koho to dělají, ale stejně ji dostavují," směje se.

Největší obavy měl tým už ze samotného příletu do Japonska. Sada opatření slibovala, že je čeká velké zdržení už na letišti, kde musí všichni cizinci absolvovat PCR test. Nakonec jim trvalo dostat se z letadla na hotel něco kolem čtyř hodin, což byl ještě dobrý čas.

"Větší části našeho týmu to od vystoupení z letadla po příjezd do vesnice trvalo třináct hodin. Nedostali vodu, jídlo ani žádné informace, co mají dělat. Seděli čtyři hodiny na zadku, než se dostali k nějaké proceduře," uvedl šéf české výpravy Martin Doktor, který už s kolegy připravuje zázemí pro sportovce v olympijské vesnici.

V ní si ale na nic moc stěžovat nemůže. "Vesnice v porovnání s Riem je jiný level ve smyslu připravenosti. Apartmány a všechno bylo připravené na přímé nastěhování. Děláme ještě doplňky, roznášíme matrace, děláme výzdobu. V Riu byl hezčí exteriér. Tady je mnohonásobně lepší interiér," chválí bývalý kanoista.

Co se nedostatků týče, řeší jen opravdové drobnosti. "V jednom ze 115 ovladačů na klimatizaci byly špatné baterky. To je všechno," dodal.

V hlavní japonské metropoli se pomalu začíná naplňovat předpověď počasí a teploty už přesahují třicítku a dýchání ztěžuje vedle nutných roušek i všudypřítomná vlhkost.

Slalomářům s tím mají pomoct speciální chladící vesty. Zatím je ale nedodali, protože je zdržují byrokratická opatření. "Nemůžeme je sportovcům nechat na hotelové recepci, pokud to předem nenahlásíme. Tak doufáme, že zítra už to půjde. Některá pravidla moc nedávají smysl, ale s Japonci je to zbytečné řešit," ví Doktor.