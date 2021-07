Vítězství pro Kobeho. Američané chtějí v Tokiu uctít památku legendy Bryanta

Basketbalisté USA chtějí na olympijských hrách v Tokiu svým vystoupením podle hlavní hvězdy týmu Kevina Duranta uctít tragicky zesnulého Kobeho Bryanta.

Pětinásobný šampion NBA Bryant zahynul loni v lednu v 41 letech při pádu helikoptéry se svou dcerou a dalšími sedmi lidmi. Američané budou v Tokiu jedním ze soupeřů českého týmu ve skupině.

"Ke Kobemu Bryantovi jsme všichni vzhlíželi a sledovali ho jako kluci. Jeho DNA v nás jako hráčích zakotvila. Na dálku nás učil, o čem ta hra je, jak se má pracovat," řekl Durant novinářům během přípravného kempu amerického výběru.

"Všichni jsme si z něj trochu vzali, když hrál a byl ještě naživu. A teď, když s námi není, chceme uctít to jeho učení tím, že tam půjdeme a budeme hrát s vášní a energií každý zápas," uvedl tahoun Brooklynu, který byl nejlepším americkým střelcem na olympijských turnajích v Londýně a Riu de Janeiro, které favorizovaní Američané ovládli.

I zápasy hvězd NBA budou v Tokiu bez diváků, které organizátoři nakonec kvůli hrozbě rozšíření koronaviru do hledišť na olympiádě nepustí. "Byl jsem zklamaný, když jsem to slyšel, ale chápu to. Hry už musely být o rok odloženy a nechceme další potíže s covidem. Tohle bolí, ale pořád to bude čest a potěšení reprezentovat svou zemi na velké akci," prohlásil dvaatřicetiletý Durant.

Na hrách v Londýně v roce 2012 vybojoval olympijské zlato i s Bryantem, který slavil triumf už o čtyři roky dříve v Pekingu.