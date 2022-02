Místo debaklu málem senzace. Hokejistky vedly nad USA, rozhodl vlastní gól

České hokejistky prohrály ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Pekingu s vysoce favorizovaným týmem USA 1:4. Češky proti obhájkyním zlata dokonce senzačně vedly, poté co ve 25. minutě otevřela skóre Michaela Pejzlová. Američanky, které společně s Kanadou ženskému hokeji kralují, ale rychle vyrovnaly a ve třetí třetině rozhodly třemi góly o postupu do semifinále.

Výborný výkon v historicky prvním česko-americkém souboji podala brankářka Klára Peslarová, která si připsala 55 zákroků.

Češky se podle očekávání dostaly od začátku pod tlak. Američanky měly více ze hry a ústřední postavou zápasu byla česká brankářka. V polovině první třetiny již měla na kontě deset zákroků, ustála ale i oslabení při vyloučení Radové.

V 11. minutě putovala na trestnou lavici za hrubost Murphyová, český tým se poprvé výrazněji usadil v útočném pásmu, gólmanku Cavallinovou ale neohrozil. Pokus Křížové byl zblokovaný a americká brankářka si nakonec v první části nepřipsala ani jeden zákrok. České hokejistky se staly šestým ženským týmem, který za třetinu neohrozil brankářku soupeře. A prvním od Turína 2006. To Peslarová měla osmnáct zákroků, velkou šanci ale řešit nemusela.

Na začátku druhé části Američanky nevyužily třetí přesilovou hru, do slibných příležitostí se v oslabení naopak dostaly Češky. Tři střelecké pokusy ale obrana zblokovala. Ve 25. minutě se ale Češky dostaly senzačně do vedení, když po akci Vanišové a Křížové zakončovila do prázdné branky Pejzlová.

Zámořské hráčky ale dokázaly rychle odpovědět. Po 48 sekundách vyrovnala z dorážky Knightová. Ve 34. minutě dostala za faul na Radovou pětiminutový trest Cameranesiová, Češky ale dlouhou početní výhodu nevyužily. Naopak do nejvýraznější šance se dostala Carpenterová, Peslarová ale její samostatný nájezd zlikvidovala.

V úvodu třetí třetiny Peslarová tým podržela při drtivém tlaku soupeře, ve 46. minutě jí po střele Knightové pomohla tyč, vzápětí ale podruhé kapitulovala. Střelu Steckleinové mezi betony nešťastně tečovala Pejzlová.

V 57. minutě uklidnila devítinásobné mistryně světa dorážkou v přesilové hře Harmonová. Minutu před koncem se kouč Tomáš Pacina rozhodl odvolat brankářku, místo snížení ale Američanky navýšily vítězství.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu:

Hokej - ženy, čtvrtfinále:

USA - ČR 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 26. Knightová (Coyneová-Schofieldová, Brandtová), 47. Steckleinová (Panneková, Kellerová), 57. Harmonová (Brandtová, Knightová), 60. Coyneová-Schofieldová - 25. Pejzlová (Vanišová, Křízová). Rozhodčí: Manthaová (Kan.), Nurmiová (Fin.) - Hammarová (Švéd.), Hanleyová (USA). Vyloučení: 3:5, navíc Cameranesiová (USA) 5 min. Využití: 1:0.

Sestavy:

USA: Cavalliniová - Barnesová, Steckleinová, Harmonová, Kellerová, Bozeková, Dunneová, Harveyová - Knightová, Brandtová, Coyneová-Schofieldová - Kesselová, Roqueová, Carpenterová - Zumwinkleová, Panneková, Cameranesiová - Murphyová, Compherová. Scamurraová. Trenér: Noel Johnson.

ČR: Peslarová - Horálková, Tejralová, Kolowratová, Čajanová, Radová, Pejšová - Vanišová, Pejzlová, Křížová - Neubauerová, Mlýnková, Mrázová - Lásková, Mills, Přibylová - Serdar, Pátková, Bukolská. Trenér: Tomáš Pacina.