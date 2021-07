Agresivní rituál zaskočil judo. Facky byly ještě málo tvrdé, hájila trenéra závodnice

jšk

Německá judistka Martyna Trajdos hájila Claudia Pusu poté, co s ní kouč během olympijských her v Tokiu brutálně otřásl a v předzápasovém rituálu jí nafackoval.

Předzápasový rituál německé judistky polského původu Martyny Trajdosové a jejího kouče Claudia Pusy před duelem proti Maďarce Szofi Ozbasové v kategorii do 63 kilogramů vzbudilo pozdvižení na sociálních sítích.

Čtyřiapadesátiletý trenér, který je původem z Rumunska, svou svěřenkyní hrubě zatřásl a nakonec ji vlepil dvě facky. Trajdosová následně zamířila na tatami, nicméně svůj zápas s Ozbasovou nakonec prohrála. Po utkání ale svého trenéra hájila. A na instagramu následně vysvětlila, co se vlastně stalo.

"Ano, na videu to vypadá jako hodně intenzivní cloumání a přála bych si, abych dneska mohla psát o něčem jiném. Ale jak už jsem řekla, je to rituál, který jsem sama vyžadovala před zápasem. Můj trenér udělal jen to, co jsem chtěla, aby mě vybudil," napsala Trajdosová. "Ty facky byly asi málo tvrdé," dodala směrem k porážce.

Reagovala tak na nesčetné otázky, jestli je po "motivační intervenci" zdravotně i psychicky v pořádku. Její argumenty ovšem nestačily Mezinárodní judistické federaci, která německého kouče varovala kvůli "špatnému chování, které předvedl." Podle IJF je judo "vzdělávací sport a jako takové nemůže takové chování tolerovat".