Když tu umřeme, kdo bude zodpovědný? Tenisté nadávají na olympijskou bezohlednost

Když se začala před startem olympijských her kupit hromada odhlášených jmen tenisového turnaje, spousta fanoušků žehrala, že turnaj pod pěti kruhy nebude mít patřičnou úroveň. Nutno říct, že ani v průběhu her se nezdá, že by pořadatelé dělali všechno pro to, aby to příště bylo s motivací hráčů lepší.

Tokio (Od našeho zpravodaje) - Venku ostře praží slunce, teploty se povážlivě blíží čtyřiceti stupňům a olympijští tenisté a tenistky musí často naskočit do dvou zápasů za den. Související Hrát v tomhle je masakr, kroutí hlavou Vondroušová. Její tažení maminka oplakala Není divu, že soupeřku Markéty Vondroušové ve středečním čtvrtfinále museli zdravotníci odvážet na vozíčku už po prvním setu, Barbora Krejčíková po úterním dvojutkání zuřila v kanceláři pořadatelů a prosila o čas na regeneraci navíc. Marně. Dali jí z milosti jen půlhodinu. Dnes už to nevydržela ani mužská hvězda Rus Daniil Medveděv. "Když tady na kurtu umřu, kdo za to bude zodpovědný? Bude to ITF?" ptal se rozhodčího během vzájemné bitvy s Italem Fabiem Fogninim. České deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková bojují s pořadateli už druhý den. Po úterní prohře v osmifinále singlu musela prvně jmenovaná ještě ten den naskočit do čtyřhry a uhrát tam večerní dramatickou výhru v supertiebreaku. Sotva s parťačkou skončily, dozvěděly se, že na středu vyfasovaly nejodkrytější kurt hned na první zápas v pořadí ve 12:30. To už vítězka French Open nevydržela a šla do kanceláře promluvit si s lidmi zodpovědnými za tenhle plán. Výsledkem byla půlhodina navíc. Češky začaly čtvrtfinále ve 13 hodin. "Štvalo mě to ještě za pět jedna ráno. Samozřejmě se s tím nedá nic dělat. I když jsem spala hodně, tak stejně jsem se ráno cítila hrozně rozsekaná," přiznala. Na nejmenším kurtu, kde není ani jestřábí oko, v tom nejostřejším slunci hrály dvě poslední letošní granslamové šampionky. České duo totiž hrálo proti vládkyni Wimbledonu Australance Ashleigh Bartyové a její krajance Storm Sandersové. Obě měly přitom den volna, byly odpočatější a taky vyhrály první set. Související Strašně to ženou. A proč jedničky hrají vzadu? Nabitý program naštval české deblistky "Vůbec nic se nemění. Pořád na nás neberou ohled. Prostě jsme tady první nasazené a všichni od nás očekávají, že jsme favoritky, ale jim je to úplně jedno," čertila se Siniaková. Nervy musely krotit i v samotném zápase, kdy ve druhém setu sudí nesprávně zahlásil se zpožděním aut ze servisu Siniakové, Bartyová poslala míček autu a sudí nechala výměnu opakovat, místo toho, aby přiřkla míček Češkám. "Hádaly jsme si, protože Barty už to nemohlo ovlivnit. Sudí ale říkala, že si sice není jistá, ale už nemůže verdikt změnit. Jsem ráda, že jsem pak dala první servis a tu výměnu jsme vyhrály. Pravda byla na naší straně," je si jistá Siniaková. Důležitá situace přispěla k tomu, že Češky srovnaly a v supertiebreaku urvaly postup do bojů o medaile. "Mám radost, protože je to náročné, hrát v tomhle počasí je náročný a k tomu ten program, jak znám pořadatele, budeme hrát zase zítra v poledne. Nechci tady stát jako včera, když mi po porážce tekly slzy. Chci tam nechat všechno. Když to nevyjde, jede se dál. Pořád je velká šance, že čtvrté neskončíme," burcuje Krejčíková.