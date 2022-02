Koho spálí čínský mráz. Biatlonisté čekají v Pekingu závody na hraně regulí

Vysoká nadmořská výška, teploty hluboko pod nulou a k tomu ostrý vítr. Podmínky pro úvodní biatlonový závod olympijských her v Pekingu nebudou nic příjemného. Česká smíšená štafeta ale věří, že se pod pěti kruhy aklimatizovala dobře.

Naladit se na první olympijský závod smíšených štafet nebylo pro biatlonisty nijak snadné. Před odletem měli minimum informací, trať znali jen z poslaného plánku, Světový pohár se sem nepodíval, takže všechno museli zjistit až na místě.

"Trať stoupá po pravé straně, klesá ke střelnici a permanentně se jede dolů proti větru. Není tedy moc míst, kde by si závodník odpočinul. Na ležce se dá reagovat a cvakat, na stojce je ale těžké se proti zadnímu větru postavit a udělat si co nejstabilnější pozici," vysvětlil sportovní ředitel českého biatlonového svazu a kouč mužů Ondřej Rybář.

Vítr sice bude závodníkům motat hlavu na střelnici, ale jde hlavně o jeho teplotu. Ta bude v údolí hor, kterým se trať vine, klesat až ke dvaceti stupňům pod nulou. Povolená hranice, při které lze podle regulí IBU pustit start, je -18 stupňů.

V pět odpoledne, kdy smíšené štafety vyjedou na okruh, bude teplota nejspíš ještě v povolených hranicích, mráz se ale má během večera stupňovat.

"Samozřejmě to v rámci IBU sledujeme a diskutujeme. Závody je možné odložit, v olympijském programu rezerva je. Navíc po víkendu by měly silné mrazy ustoupit. Uvidíme, zatím je to vše pouze teorie," naznačil místopředseda Mezinárodní biatlonové unie a šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

Čeští reprezentanti ale věří, že se na náročné podmínky připravili dobře, navíc by jim právě závod mixu pomohl na rozjed.

Jak to vidí bookmakeři - biatlon "Markéta Davidová vybojovala letos malý křišťálový glóbus ve vytrvalostních závodech, třeba ve sprintu je na její prvenství vypsán poněkud astronomický kurz 35:1, šance na zisk medaile v nejkratším biatlonovém závodě je pak ohodnocena cifrou 11:1. Davidová přitom patří díky zkušenostem a výsledkům ve své kariéře k největším českým nadějím," říká expert Fortuny Roman Kovařík.

"Je to fajn disciplína na úvod. Takhle začíná celý svěťák, takže si myslím, že to je dobré na rozdejchnutí. Jedeme nejkratší vzdálenost, co můžeme, a je to ideální na vyzkoušení tratě a závodního režimu," řekla ke smíšené štafetě Davidová.

Ta by se měla na okruhu prostřídat s Michalem Krčmářem, Mikulášem Karlíkem a Jessicou Jislovou.

"Je to závod v kontaktu, případně si člověk s někým tempo reguluje. Není to, jako když vás hodí do individuálu a každý je nervózní, co bude. Tady z člověka opadne první start a je to příjemnější," potvrdil názor Davidové i Krčmář.

Podle Rybáře bude velký tlak ležet i na českých servismanech. "Bude to zásadní. Rozhodne konstrukce lyže na přemrzlý sníh. Další věc je struktura skluznice a to, jak se namaže. Je třeba najít správný pár a to bude ten největší oříšek," dodal.

Závod smíšených štafet odstartuje v sobotu v 10 hodin dopoledne.