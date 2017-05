Judista Krpálek získal za triumf v Riu cenu Gutha-Jarkovského

před 1 hodinou

Olympijské vítězství Lukáše Krpálka v Riu de Janeiro vybrali sportovci jako nejhodnotnější sportovní výkon roku 2016. Prestižní cenu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského předal šestadvacetiletému judistovi trojnásobný olympijský medailista ve veslování Ondřej Synek, laureát z roku 2015. "Má to pro mě obrovskou hodnotu, protože cenu udělují sportovci sportovcům. Každý z nich moc dobře ví, kolik úsilí stojí dosáhnout výsledku," řekl Krpálek. Vítěze zvolili sportovci, kteří se zúčastnili olympijský her v Londýně 2012, Soči 2014, Riu 2016, Světových her v Cali 2013 a Evropských her v Baku 2015.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Pokračujte dál