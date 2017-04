Krpálek má největší radost z toho, že soupeře už neporáží jen na zemi

před 38 minutami

Lukáš Krpálek po přestupu do kategorie nad 100 kg oslavil první velkou medaili. "Nebyl jsem nadšený z toho, že jsem předtím vše vyhrával jen na zemi. Takže jsme rád, že jsem začal vyhrávat i v postoji," uvedl český judista po zisku bronzu na evropském šampionátu.

Praha - Domlácený, ale šťastný se vrátil judista Lukáš Krpálek z evropského šampionátu ve Varšavě, kde vybojoval bronzovou medaili ve váhové kategorii nad sto kilogramů. Kromě zisku cenného kovu měl radost i z toho, že se mu oproti předchozím dvěma turnajům po přesunu do nejtěžší váhy již začínají dařit i chvaty a nevyhrává "jen" díky udržení soupeře na zemi.

"Nebyl jsem nadšený z toho, že jsem předtím vše vyhrával jen na zemi. Takže jsme rád, že jsem začal vyhrávat i v postoji. Zvláště, když po změně pravidel je těžší vyhrávat na ipon, protože musíte soupeře hodit na čistá záda," řekl Krpálek na tiskové konferenci po návratu do Prahy.

Na předchozích Grand Prix v Düsseldorfu a Antalyi zaznamenal všech sedm výher při boji na zemi, neboli v ne-waze. Ve Varšavě držením ukončil jen osmifinálový duel s Danielem Nateou, kterého ale předtím povalil a získal wazari. Estonce Juhana Mettise hodil netradiční technikou na ipon už po pár vteřinách.

V opravách předvedl proti Ukrajinci Stanislavu Bondarenkovi ukázkovou kombinaci tří technik ko-uči-gari, o-uči-gari a o-soto-gari. A o-soto-gari zopakoval i v boji o bronz s Polákem Maciejem Sarnackým.

"Dosud Lukáš vítězil na zemi, ale tady předvedl tři ipony a jedno wazari. Asi se projevilo i nabrané sebevědomí vítězstvím na turnaji v Turecku. Troufl si tak do chvatů v postoji a byl to od něj velice hezký výkon," pochválil Krpálka reprezentační trenér Petr Lacina.

Šestadvacetiletý rodák z Jihlavy nestačil jen ve čtvrtfinále na pozdějšího vítěze, Gruzínce Gurama Tušišviliho, ze kterého ve dvaadvaceti letech roste jeden z hlavních favoritů "plusky", jak se nejvyšší váhové kategorii přezdívá.

"Gruzínci patřili vždy k nejlepším, teď se tam objevil Tušišvili, který se prával stejně jako já ve stovce, ale teď také přešel do plusky. Co jsem ho viděl na Evropě i v předchozích zápasech, tak bude patřit k těm nejsložitějším protivníkům. Ale doufám, že si s ním v budoucnu poradím," řekl Krpálek.

Ve Varšavě se potkal s řadou bývalých soupeřů z kategorie do 100 kilogramů, kteří byli zvědaví, zda se zbavili olympijského vítěze z Ria natrvalo. "Pár stovek se mě ptalo, jestli je ten přestup nastálo, nebo se vrátím. Já jim říkám, že doufám, že to bude nastálo a nebudu se muset vracet. Vyhovuje mi, že se teď před závody mohu normálně najíst a nemusím shazovat," dodal.

I mezi "pluskami" už má několik judistů, se kterými navázal přátelství. Prokázal to například po duelu o bronz, kdy se se Sarnackým objali a společně zdravili zaplněnou halu. "K němu mám blízko a doufám, že mě bude mít rád i poté, co jsem ho porazil. Známe se už od juniorů. Máme i společné zájmy. Také ho baví rybaření, tak si posíláme fotky s úlovky," prozradil Krpálek.

Nyní ho čeká především nabírání svalové hmoty, protože cítí, že proti těžším judistům potřebuje ještě zesílit. "Příprava musí ale být komplexní, nemůže jen nabrat, protože by ztuhnul. Je to trochu alchymie. Lukáš to má ale v posilovně rád, také rád jí, takže by to mělo fungovat. Nabírá jen aktivní hmotu," uvedl trenér Lacina. "Jelikož jsme viděli toho Gruzína Tušišviliho bez kimona, tak bude Lukáš muset nabrat," usmíval se Lacina.

Do mistrovství světa v Budapešti už by měl Krpálek startovat jen na začátku července na Grand Prix v Číně. Chce se zaměřit hlavně na to, aby byl maximálně připravený na start olympijské kvalifikace, nyní proto nebude za každou cenu honit body do světového žebříčku.

"Tím, že změnili bodování a dává se hodně bodů, tak se brzy žebříček hodně promíchá. Ti nejsilnější teď moc startů nemají a do nejlepší dvacítky se dostávají další judisté včetně mě. Za starého bodování bych jako nováček po třech turnajích tak vysoko nebyl. Teď je pro mě hlavní být dobře připravený, než jestli budu nasazený," dodal Krpálek, aktuálně dvacátý judista ve světovém žebříčku váhy nad 100 kilogramů.

Davy fanoušků jsou příjemné, doufal jsem ale, že bude i nějaká další zlatá, abych v tom nebyl sám, říká olympijský vítěz Lukáš Krpálek. | Video: Martin Veselovský | 26:14

