Fourcade se v cíli vztekal, ale závod ve strhujícím finiši vyhrál. Moravec dojel jedenáctý

Biatlonista Ondřej Moravec skončil v závodě s hromadným startem na 15 kilometrů na olympijských hrách v Pchjongčchangu jedenáctý.

Pchjongčchang - Obhájce bronzu ze Soči Ondřej Moravec dlouho útočil na umístění v první pětce, ale jedna chyba na poslední střelecké položce ho srazila mimo elitní desítku.

V dramatickém finiši, který musela rozhodnout až cílová fotografie, porazil Francouz Martin Fourcade o pár centimetrů Němce Simona Schemppa. Vedoucí muž Světového poháru vybojoval své čtvrté olympijské individuální zlato v kariéře a druhé v Koreji po triumfu ve stíhačce. Pro bronz si dojel Nor Emil Hegle Svendsen.

Druhý český zástupce v posledním individuální biatlonovém závodě v Pchjongčchangu Michal Krčmář musel pětkrát na trestné kolo a skončil až na 26. místě. I tak může být s vystoupením v individuálních závodech v Koreji nadmíru spokojený, neboť si domů poveze nečekané stříbro z úvodního sprintu.

Trojnásobný medailista z her v Soči před čtyřmi lety Moravec potvrdil, že jeho forma v Pchjongčchangu jde nahoru. Po 29. místě ve sprintu a až 51. příčce ve stíhačce skončil ve vytrvalostním závodě dvanáctý a dnes se ještě o jednu pozici zlepšil. Startoval až z 29. místa, ale postupně se posouval pořadím vpřed.

Dvě střelby vleže zvládl bezchybně, totéž se mu povedlo i na první "stojce" a po třetí položce byl pátý se ztrátou necelých 13 sekund na čelo. Na poslední střelbu vestoje přijel dokonce čtvrtý, ale sedmnáctou ranou závodu minul. Stadion opouštěl jako sedmý a v závěrečném kole se před něj ještě dostala čtveřice soupeřů.

"Bylo to poměrně blízko, jsem zklamaný, to nepopírám. Vše se rozhodovalo na posledním stojáku. Na konci mi v rozježděném sněhu moc nejely lyže. Na zmrzlé trati super, ale v závěru nepodržely. Ten konec mě mrzí, chtěl jsem být aspoň do osmého místa," řekl Moravec. "Výsledek není špatný, na medaili jsem neměl, ale když vím, jak to probíhalo, tak jedenáctý dvanáctý místo, to už není rozdíl."

Zklamaný byl i šéftrenér Ondřej Rybář. "To nedokážu zakrýt. Ondra měl na to bojovat o medaili a mrzí mě to fest. Při nástřelu jsem věřil, že zvládne čtyři nuly, k čemuž měl kousíček. A byl tam malý problém, že se mu trošku zpomalily lyže, a to je strašně znát. To mě mrzí dvojnásob, ale tak to musíme brát," řekl Rybář.

Krčmář v prvních třech položkách vždy minul jednou terč. "Čtyři rány byly vždy pěkný a jedna mrcha odskočená," popsal Krčmář a přiznal, že závěrečnou střelbu nezvládl v hlavě. "Trochu mi odešla koncentrace, to by se nemělo stávat. Ani když závod není úplně suprovej, furt bych měl koncentraci udržet," dodal s tím, že se sice necítil unavený, ale ani běžecky nepatřil na trati k nejsilnějším.

Fourcade se díky čtvrtému zlatu se stal nejúspěšnějším francouzským olympionikem všech dob. Devětadvacetiletý fenomén přitom začal závod jednou chybou vleže, ale rychle se vrátil do boje o nejvyšší stupínek, který gradoval v posledním kole při finiši s Schemppem.

Fourcade se nejprve po dojezdu domníval, že ho stejně jako před čtyřmi lety při porážce se Svendsenem v Soči cílová fotografie odsune na druhé místo, a zlostně máchl holí. Nakonec se ale mohl radovat.

Schempp si připsal první individuální olympijskou medaili v kariéře, ve sbírce měl dosud jen stříbro ze štafety v Soči. Dramatický boj tří závodníků o bronz ovládl obhájce zlata Svendsen a mohl se radovat už ze šestého cenného kovu pod pěti kruhy.

Biatlonový program v Koreji bude příští týden pokračovat štafetami.

Muži - závod s hromadným startem (15 km): 1. M. Fourcade (Fr.) 35:47,3 (2 tr. okruhy), 2. Schempp (Něm.) stejný čas (1), 3. Svendsen (Nor.) -11,2 (2), 4. Lesser -11,6 (2), 5. Doll (oba Něm.) -18,8 (1), 6. Eberhard (Rak.) -30,7 (3), 7. Bjöntegaard -32,1 (2), 8. T. Bö (oba Nor.) -34,6 (3), 9. Nelin (Švéd.) -34,6 (2), 10. Fak (Slovin.) -36,1 (1), 11. Moravec -36,3 (1), …26. Krčmář (oba ČR) -2,22,6 (5).