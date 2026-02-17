Přeskočit na obsah
Benative
17. 2. Miloslava
Sport

Česká medaile pro Rakousko. Švancer získal bronz

Sport,ČTK

Bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který od roku 2021 závodí za Rakousko, získal bronz v olympijském závodě v Big Airu akrobatických lyžařů. Vyhrál Nor Tormod Frostad, druhý byl v chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA.

Freestyle Skiing - Men's Freeski Big Air Final
Akrobatický lyžař Matěj Švancer při finále Big Airu na ZOH 2026Foto: REUTERS
Jednadvacetiletý Švancer se sice narodil v Praze, ale od malička žije v Rakousku, kde také studoval na sportovním gymnáziu.

K rakouskému týmu měl zamířit už po sezoně 2019/2020, ale nakonec ještě rok zůstal v české reprezentaci. Na minulé olympiádě v Pekingu v roce 2022 už hájil barvy Rakouska.

„Já bych rád vysvětlil, že důvody ke změně nejsou v tom, jestli se mám v české či rakouské reprezentaci hůř nebo lépe,“ líčil v rozhovoru pro Aktuálně.cz v létě roku 2020.

„Moc si vážím toho, že mi Svaz lyžařů a Dukla chtějí vytvořit dobré podmínky. Ale hlavním důvodem pro přestup je, že trénuji plně s rakouským týmem, nemám jinou možnost tréninku, který se dá skloubit se školou,“ objasňoval vítěz pěti závodů Světového poháru ve slopestylu a Big Airu.

V českých barvách získal Švancer na juniorském MS zlato rovněž ve slopestylu i v Big Airu, předtím slavil triumf i na mládežnické olympiádě.

Vítězný Frostad, který na hrách minulý týden skončil dvanáctý ve slopestylu, soutěži v Livignu od začátku dominoval.

Třiadvacetiletý Nor dostal nejvyšší hodnocení za každý ze tří pokusů, z nichž se však do konečného pořadí počítají jen dva nejlepší.

Celkem za ně obdržel 195,50 bodu a před Forehandem vyhrál s náskokem 2,25.

Jednadvacetiletý Švancer na třetí příčce zaostal o 4,25 bodu. Všichni tři medailisté předvedli nejlepší pokusy v závěrečné sérii.

Obhájce zlata z Pekingu Birk Ruud, který před týdnem v Livignu triumfoval ve slopestylu, při dvou skocích upadl a obsadil až osmé místo.

