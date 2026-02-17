Česká medaile pro Rakousko. Švancer získal bronz

Bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který od roku 2021 závodí za Rakousko, získal bronz v olympijském závodě v Big Airu akrobatických lyžařů. Vyhrál Nor Tormod Frostad, druhý byl v chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA.
Jednadvacetiletý Švancer se sice narodil v Praze, ale od malička žije v Rakousku, kde také studoval na sportovním gymnáziu.
K rakouskému týmu měl zamířit už po sezoně 2019/2020, ale nakonec ještě rok zůstal v české reprezentaci. Na minulé olympiádě v Pekingu v roce 2022 už hájil barvy Rakouska.
„Já bych rád vysvětlil, že důvody ke změně nejsou v tom, jestli se mám v české či rakouské reprezentaci hůř nebo lépe,“ líčil v rozhovoru pro Aktuálně.cz v létě roku 2020.
„Moc si vážím toho, že mi Svaz lyžařů a Dukla chtějí vytvořit dobré podmínky. Ale hlavním důvodem pro přestup je, že trénuji plně s rakouským týmem, nemám jinou možnost tréninku, který se dá skloubit se školou,“ objasňoval vítěz pěti závodů Světového poháru ve slopestylu a Big Airu.
V českých barvách získal Švancer na juniorském MS zlato rovněž ve slopestylu i v Big Airu, předtím slavil triumf i na mládežnické olympiádě.
Vítězný Frostad, který na hrách minulý týden skončil dvanáctý ve slopestylu, soutěži v Livignu od začátku dominoval.
Třiadvacetiletý Nor dostal nejvyšší hodnocení za každý ze tří pokusů, z nichž se však do konečného pořadí počítají jen dva nejlepší.
Celkem za ně obdržel 195,50 bodu a před Forehandem vyhrál s náskokem 2,25.
Jednadvacetiletý Švancer na třetí příčce zaostal o 4,25 bodu. Všichni tři medailisté předvedli nejlepší pokusy v závěrečné sérii.
Obhájce zlata z Pekingu Birk Ruud, který před týdnem v Livignu triumfoval ve slopestylu, při dvou skocích upadl a obsadil až osmé místo.
