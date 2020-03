Češi by rádi na bezpečné OH, když to nepůjde, podpoří odklad

Komise sportovců Českého olympijského výboru nechce rušit olympiádu v Tokiu, ale uspořádat hry v bezpečné době. Pokud se situace kolem pandemie koronaviru neuklidní, podpoří odklad svátku pod pěti kruhy.

"Přejeme si, aby vše dopadlo dobře, pandemie pominula a mohli jsme se olympiády zúčastnit v bezpečné době," řekl ČTK předseda komise sportovců ČOV David Svoboda.

Olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna 2012 zároveň dodal: "Máme v úmyslu jet a reprezentovat, ale pokud se situace výrazně nezlepší a máme-li ochránit zdraví sportovců a všech lidí, tak budeme podporovat odklad her na termín, který bude možný. Aby se hry uskutečnily v době, která bude v pohodě."

Svoboda je v čtrnáctičlenné komisi třeba s olympijskými vítězi judistou Lukášem Krpálkem a bikerem Jaroslavem Kulhavým, či medailisty v rychlostní kanoistice Josefem Dostálem, vodním slalomu Vavřincem Hradilkem nebo veslování Ondřejem Synkem.

O tokijských hrách na dálku diskutovali hodiny. "Shodli jsme se, že souhlasíme s principy MOV chránit zdraví všech a zároveň hájit zájmy sportovců, ale uvědomujeme si, že obojí zřejmě nepůjde zajistit bez kompromisů. Zdraví je přednější," řekl Svoboda.

Z pohledu sportovců je aktuálně ožehavou otázkou příprava a kvalifikace na hry. Češi doufají v možnost, že se boj o účast na hry přesune na květen a červen. "Pokud ale nebude možnost naplnit férovost a spravedlnost přípravy, kvalifikace a samotných her, tak budeme podporovat odklad," zopakoval pětatřicetiletý Svoboda.

Vývoj nemoci COVID-19 se ve světě mění každým dnem a je těžké odhadnout vývoj. "Dá se předpokládat, že se to do léta nevyřeší," uvedl Svoboda.

Mezinárodní olympijský výbor v neděli uvedl, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Úplné zrušení her ale ve hře není. Kanada a Austrálie následně ohlásily, že nepošlou své sportovce na olympiádu, pokud se bude konat v původním termínu od 24. července.