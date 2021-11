"Absurdita desetiletí." Čínské hokejisty z olympiády nevyřadili, ale čeká je zkouška

Čínští hokejisté nedostali "padáka" z blížící se zimní olympiády v Pekingu. IIHF pořadatelskou zemi podržela. Rozhodnutí však nepůsobí definitivně. Do konce měsíce může přijít velký zvrat.

"Sledovat, jak tým prohrává 0:15, není dobré pro nikoho. Ani pro Čínu, ani pro lední hokej," prohlásil před časem nový šéf světového hokeje Luc Tardif. Dodal, že na stole je plán B, tedy vyřazení Číny z turnaje a přizvání Norska. Potvrdil tak zákulisní informace.

Teď ale otočil. Na konci třídenního zasedání Rady IIHF ve Švýcarsku řekl: "Aby bylo jasno, IIHF nevyřadí čínský tým z olympijských her. Účast pořadatelské země potvrdil kongres a na tom se nic nezměnilo."

Hotovo? Ne tak docela.

Asijská velmoc stále musí ukázat, že na olympijský hokej má. Zatímco u ostatních účastníků o tom není pochyb, Čína jako pořadatel žádnou kvalifikací neprošla. V žebříčku trčí na 32. místě za Španělskem a světu se naposledy ukázala v roce 2019 na mistrovství světa čtvrté kategorie, kde porazila akorát Belgii, čímž odvrátila pád ještě hlouběji.

IIHF tak s čínským svazem domlouvá dva přípravné zápasy. Potenciální čínští reprezentanti v nich mají v polovině listopadu nastoupit za Rudou hvězdu Kunlun proti dvěma klubům Kontinentální ligy - Chabarovsku a mistrovskému Omsku.

Po těchto kláních Rada IIHF znovu zasedne, aby "prodiskutovala další kroky". Což může znamenat mnohé.

Ještě než začala zmíněná třídenní schůzka ve Švýcarsku, sám Tardif norskému deníku Verdens Gang sdělil: "Čína odehraje dva zkušební zápasy. Rozhodnutí (o tom, jestli bude Norsko dodatečně přizváno na úkor Číny) padne na konci listopadu."

Norové jsou vedeni jako náhradníci, neboť z nekvalifikovaných týmů drží nejvyšší postavení ve světovém žebříčku. Tardiff zároveň prozradil, že dva zápasy Kunlunu v půlce listopadu bude za IIHF sledovat pět vybraných expertů. Ti posoudí, jestli čínský hokej dokáže za čtvrt roku sestavit alespoň trochu konkurenceschopný olympijský výběr.

"My akorát můžeme čekat na finální verdikt," řekl šéf norského hokeje Tage Pettersen. "Musíme doufat, že to vyjde, byť z hlediska příprav by to bylo náročné."

Podle norského obránce Alexandera Bonsaksena by byla severská země ve skupině s Kanadou, Spojenými státy a Německem důstojnějším sokem než Čína: "Přestože stejně jako třeba Dánové trénujeme celý život, můžeme prohrát s Kanadou 0:10, ale Číně bychom dali tolik gólů, kolik bychom chtěli, kdybychom hráli naplno celých šedesát minut."

Kunlun, z něhož má vzejít čínská reprezentace, disponuje jen hrstkou rodilých Číňanů. A když už hrají, téměř se neprosazují. Záchrana tak tkví v Severoameričanech, někteří z nich už mají dvojí občanství a další přibudou.

O superstars ale nejde. Rudá hvězda patří k nejhorším klubům Kontinentální ligy. Z 25 zápasů prohrála 18krát a třeba nedávno podlehla Jekatěrinburgu 0:8.

Neutichajícího chaosu kolem čínských hokejistů si všímají i v Rusku. "Absurdita desetiletí ve světovém hokeji. O účasti Číny na domácí olympiádě můžou rozhodnout dva zápasy Kunlunu v KHL," napsal deník Sport Express.