"Tady šlo o život." Olympijského šampiona vyděsilo, jak si Italka div nerozbila hlavu

Italská skokanka do vody Maia Biginelliová v olympijském závodě z desetimetrové věže hlavou jen o kousíček minula betonovou odrazovou desku.

Italská skokanka do vody Maia Biginelliová na OH 2024 v Paříži | Foto: Reuters

Všichni diváci byli v šoku. Když se italská závodnice vrhla z desetimetrové věže, aby předvedla skok se třemi a půl salty, při první otočce jen o pár centimetrů minula beton, který by jí rozrazil hlavu.

Bývalý skokan do vody Leon Taylor podobně jako všichni přítomní jen zalapal po dechu a byl rád, že se 21leté sportovkyni při včerejší kvalifikaci nic nestalo.

Brit se ale důrazně ohradil proti bodovému ohodnocení skoku, protože podle něj by za podobné životu nebezpečné kousky měla následovat penalizace.

"Rozhodčí, teď musíte dělat svou práci!" apeloval Taylor. "Tohle byl extrémně nebezpečný skok do vody. Tady šlo o život. Její vlasy se otřely o věž, za to by měla mít masivní ztrátu bodů."

46letý olympijský vítěz z roku 2004 ale neskončil: "Na co se díváte? V tomto sportu máme povinnost dbát na bezpečnost sportovců. Musíte trestat. Trenéři, i vy to vidíte."

Rozhodčí ale na bývalého šampiona nedbali a Biginelliová dostala 41,60 bodů bez viditelné srážky.

Italští trenéři se svojí svěřenkyní skok analyzovali na tabletu a snažili se jí poradit, aby se podobnému nebezpečí vyhnula.

Biginelliová se nakonec se štěstím probojovala do dalších bojů o cenné kovy, když jí patřila poslední, osmnáctá postupová pozice.

