Slovák šokoval úprkem z reprezentace, Šatan s ním skončil: Byla to dlouhá debata

Jeden z nejlepších slovenských útočníků současnosti si překvapivým odjezdem z dějiště olympijské kvalifikace vážně zkomplikoval budoucí reprezentační kariéru.

V závěrečné kole olympijské kvalifikace nechtěli Slováci nic ponechat náhodě.

Z Montrealu sice nezískali svou největší hvězdu Juraje Slafkovského, kterého údajně trápí menší problém se zády, ale jinak složili téměř nejsilnější možný výběr.

Dokonce se odhodlali ke kontroverznímu kroku, který by v některých zemích byl nemyslitelný. Na rozdíl od posledních dvou světových šampionátů pozvali hráče z ruské KHL, celkem tři.

Největší poprask ale nakonec možná nezpůsobili tito krajánci, nýbrž 25letý křídelník Marián Studenič, jenž v posledních letech bojoval o stálé místo v severoamerické NHL.

Těsně před prvním ze tří zápasů, v němž měl vykonávat jen roli 13. útočníka, oznámil trenérům, že v týmu končí. Představoval si výraznější prostor.

"Byl to pro mě šok," nechápal kanadský kouč Slováků Craig Ramsay.

Slováci si poradili i bez Studeniče. Před domácím publikem v Bratislavě postupně porazili Rakousko 2:1, Maďarsko 7:3 a Kazachstán v rozhodujícím duelu 3:1. Spolu s Lotyšskem a Dánskem si tak zajistili účast na zimní olympiádě v Itálii 2026.

Studenič, přestože patří k předním slovenským útočníkům, si ale pod pěti kruhy nejspíš nezahraje.

"Žádná komunikace už neproběhne. Řekli jsme mu to, když udělal, co udělal. Byla to dlouhá debata," prozradil šéf slovenského hokeje a generální manažer národního mužstva Miroslav Šatan.

"Možná teď uzná, že reagoval zkratkovitě. Rozhodnutí už každopádně učinil. Snažili jsme se ho přesvědčit, aby to ještě zvážil, ale bohužel," pokračoval.

Pochopení pro Studeničovu nespokojenost s pozicí v týmu nemá. "Je úplně jedno, kam ho trenéři dají. Bavíme se tady o reprezentaci a o jednom týdnu," připomněl Šatan, že olympijská kvalifikace je na rozdíl od mistrovství světa poměrně krátká záležitost.

Studenič si za svůj předčasný odjezd vysloužil na Slovensku kritiku, ne všem ale Šatanova reakce přijde jako adekvátní.

"Myslím, že Marián Studenič se nerozhodl dobře, v tom souhlasím, ale takto radikální rozhodnutí ze stranu svazu jen potvrzují, jak tam dlouhodobě selhává komunikace. Podle mě je luxus odepsat jednoho z deseti nejlepších slovenských útočníků," napsal slovenský novinář Tomáš Prokop.

Studenič, zručný a zároveň defenzivně uvědomělý křídelník, se v minulé sezoně blýskl na farmě Seattlu 44 body (15+29) v 64 zápasech. V NHL nastoupil dvakrát.

Dohromady v nejlepší lize planety odehrál 46 duelů. Boj o další ale vzdává, alespoň prozatím. Na dva roky se upsal Färjestadu z elitní švédské soutěže.

Slováci budou na příští olympiádě obhajovat bronz z Pekingu 2022. Tam ale chyběly hvězdy NHL, což pomohlo zemím ze širší špičky. Do Itálie nejlepší hokejisté světa přijedou.

